Sırp futbolcunun eşinden olay paylaşım: Onu böyle tedavi ediyorum

İtalya'da forma giyen Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Evinden bir fotoğraf paylaşan Jovana yine Instagrama damga vurdu.

Miss Fashion TV yarışmasını kazanarak ünlenen 29 yaşındaki model, daha sonrasında pek çok ajansla çalıştı.

Eşi Djordjevic için ise "Onu sakatlığında böyle tedavi ediyorum" diyerek birlikte oldukları fotoğrafları gösterdi.