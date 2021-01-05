Sırp futbolcunun eşinden olay paylaşım: Onu böyle tedavi ediyorum

İtalya'da forma giyen Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Filip Djordjevic'in eşi Jovana
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Djordjevic pandemi başladığından beri evinden pozlar paylaşıyor.
Evinden bir fotoğraf paylaşan Jovana yine Instagrama damga vurdu.
Instagram'da 300 binin üzerinde takipçisi olan Sırbistanlı fotomodel, sıra dışı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Miss Fashion TV yarışmasını kazanarak ünlenen 29 yaşındaki model, daha sonrasında pek çok ajansla çalıştı.
Jovana, "İddialı pozlar vermeyi seviyorum" diyerek soyunmaktan korkmadığını dile getirdi.
Eşi Djordjevic için ise "Onu sakatlığında böyle tedavi ediyorum" diyerek birlikte oldukları fotoğrafları gösterdi.
Sırp fotomodelin Instagram'da yaptığı paylaşımlardan bazıları...
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