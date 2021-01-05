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Sırp futbolcunun eşinden olay paylaşım: Onu böyle tedavi ediyorum

05.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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İtalya Serie A ekiplerinden Chievo'da top koşturan Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla ülkenin en çok konuşulan kadınlarından biri oldu.

İtalya'da forma giyen Sırp forvet Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Filip Djordjevic'in eşi Jovana

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Djordjevic pandemi başladığından beri evinden pozlar paylaşıyor.
Evinden bir fotoğraf paylaşan Jovana yine Instagrama damga vurdu.
Instagram'da 300 binin üzerinde takipçisi olan Sırbistanlı fotomodel, sıra dışı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Miss Fashion TV yarışmasını kazanarak ünlenen 29 yaşındaki model, daha sonrasında pek çok ajansla çalıştı.
Jovana, "İddialı pozlar vermeyi seviyorum" diyerek soyunmaktan korkmadığını dile getirdi.
Eşi Djordjevic için ise "Onu sakatlığında böyle tedavi ediyorum" diyerek birlikte oldukları fotoğrafları gösterdi.
Sırp fotomodelin Instagram'da yaptığı paylaşımlardan bazıları...
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