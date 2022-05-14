Her satırı kan dondurdu! Kocasını öldürüp elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Sırbistan’ın Zrenjanin kentinde yaşanan bir cinayet vakası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 2 yıldır evli olan ve sıklıkla tartışan Teresa ile Srdjan çifti, ülke gündemine yerleşecek bir olayın baş kahramanı oldu. Kocasının tembel olmasından şikayet eden kadın, sonunda korkunç bir planla onu ortadan kaldırmaya karar verdi.

CİNAYETİ ADIM ADIM PLANLADI

Adım adım cinayetin her bir karesini hesaplayan Teresa ilk olarak kocasının yemeğine uyku ilacı kattı. Derin bir uykuda olan kocasını bıçaklamaya başlayan kadın, eşinin acı içinde uyanması ve çırpınmasına rağmen başka bir adamdan olan çocuğunun gözü önünde eylemine devam etti.

Kocasının öldüğünden emin olan Teresa, ardından kocasının cansız bedenini elektrikli testereyle parçalara ayırdı. Son olarak ise kocasının bacaklarını ve penisini keserek ocakta pişirdi.



