Sırtladığı 215 kiloluk top mermisiyle tarihin akışını değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Türk tarihindeki en önemli savaşlar arasında yer alan Çanakkale Savaşı tam 106 yıl önce yapıldı. İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri arasında yaşanan mücadelede Osmanlı Devleti İttifak Devletleri tarafından yer alıyordu. Diğer cephelerden peşi sıra gelen yenilgi haberlerine rağmen Çanakkale direnmeye devam etti. Bu direnişin on binlerce kahramanından biri olan Seyit Onbaşı’nın hikayesi ise hala bir destan olarak anlatılıyor.

Tarih boyunca hep Seyit Onbaşı ismiyle bilinen kahramanın gerçek ismi Seyit Ali Çabuk’tur. 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran ilçesinin Manastır Köyü’nde dünyaya geldi. Seyit Ali Çabuk’un doğduğu köyün ismi ilk Çamlık olarak değiştirildi. Kahramanlık destanından sonra ise köy Koca Seyit Köyü adını aldı. Türk tarihinin önemli kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’nın babasının adı Abdurrahman, annesinin ismi ise Emine’ydi.

Seyit Ali Çabuk, 1909 yılında Osmanlı Devleti’nin zor günler yaşadığı dönemde oruduya katıldı. İlk olarak Balkan Savaşı’nda ülkesi için mücadele etti. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile 1914 yılında Çanakkale Cephesi’ne topçu eri olarak atandı.