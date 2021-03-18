Sırtladığı 215 kiloluk top mermisiyle tarihin akışını değiştiren kahraman: Seyit Onbaşı

Türk tarihindeki en önemli savaşlar arasında yer alan Çanakkale Savaşı tam 106 yıl önce yapıldı. İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri arasında yaşanan mücadelede Osmanlı Devleti İttifak Devletleri tarafından yer alıyordu. Diğer cephelerden peşi sıra gelen yenilgi haberlerine rağmen Çanakkale direnmeye devam etti. Bu direnişin on binlerce kahramanından biri olan Seyit Onbaşı’nın hikayesi ise hala bir destan olarak anlatılıyor.
Tarih boyunca hep Seyit Onbaşı ismiyle bilinen kahramanın gerçek ismi Seyit Ali Çabuk’tur. 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran ilçesinin Manastır Köyü’nde dünyaya geldi. Seyit Ali Çabuk’un doğduğu köyün ismi ilk Çamlık olarak değiştirildi. Kahramanlık destanından sonra ise köy Koca Seyit Köyü adını aldı. Türk tarihinin önemli kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’nın babasının adı Abdurrahman, annesinin ismi ise Emine’ydi.
Seyit Ali Çabuk, 1909 yılında Osmanlı Devleti’nin zor günler yaşadığı dönemde oruduya katıldı. İlk olarak Balkan Savaşı’nda ülkesi için mücadele etti. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile 1914 yılında Çanakkale Cephesi’ne topçu eri olarak atandı.
Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’a gitmek isteyen Müttefik donanması 18 Mart 1915’te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bombardıman yaptıkları sırada Rumeli Mecidiye Tabyasında görevliydi. Bombardıman sırasında düşman gemilerinden atılan bir mermi Seyit Ali’nin tabyasındaki cephanelipe isabet edip havaya uçurdu. Tabyada bulunan erlerden ise 14’ü hayatını kaybetti ve 24’ü ise ağır bir şekilde yaralandı. Bu atıştan sadece Seyit Ali ve Niğdeli Ali isimli askerler yara almadan kurtuldu. Tabyanın toplarından sadece bir tanesi kullanılabilir durumdaydı. Ancak mermiyi topa kaldıracak olan vinç sistemi tamamen bozuktu. Seyit Ali ile silah arkadaşı Niğdeli Ali’nin de yardımıyla 215 kilogramlık devasa top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi ve top ateşlendi. Atılan top mermisi, HMS Ocean adlı gemiyi arkadaki pervaneden vurdu.
Müttefik donanmasının başındaki Amiral De Robeck, saat 17:50 sırasında yavaş yavaş boğaza doğru donanmanın yol almasını istemişti. Ancak İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden olan HMS Ocean gemisi isabet eden mermiyle birlikte su almaya başladı ve yan yattı. Gemi kontrol edilemez hale geldiğinden Nusret Mayın Gemisi’nin döktüpü mayınlardan birine çarptı. HMS Ocean, Eskihisarlık diye bilinen bugün Çanakkale Şehitler Anıtı’nın bulunduğu alanın karşısında sulara gömüldü. Müttefik donanması Çanakkale’den ayrıldı.
Seyit Ali’ye ödül olarak onbaşılık unvanı verildi. O atıştan sonra Müstahkem Mevki Komutanı, Seyit Ali Onbaşı’dan top mermisi sırtında fotoğraf çekilmesini istedi. Ancak Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Bunun üzerine Harp Mecmuası tahta bir mermi maketiyle fotoğraf çekti. Seyit Onbaşı’nın o gün kaldırdığı top mermilerinin ağırlığı hakkında çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler mevcut. Mecidiye Tabyası’nda sergilenen savaştan kalma top mermisini hassas kantarla tartan araştırmacılar, Seyit Onbaşı’nın sırtladığı net ağırlığın 215 kilo olduğunun belirlemiştir.
Seyit Onbaşı 1918’de terhis oldu ve köyüne döndü. Köyünde ormancılık ve kömürcülük işleriyle uğraştı. Ardından ordu onu 1922 yılında Kurtuluş Savaşı sırasında tekrar çağırdı ve Onbaşı, Büyük Taarruz’a katıldı
Savaşın ardından yeniden köyüne dönen Seyit Onbaşı, bir süre zeytinyağı fabrikasında çalıştı. 1 Aralık 1939’da ise yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
Savaşlardaki kahramanlığıyla tarihteki yerini alan Seyit Ali Çabuk’un naaşı, sonradan ismi Kocaseyit olarak değiştirilen köyüne defnedildi.
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