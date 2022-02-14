Sisi olarak da tanınan Seyhan Soylu'dan evlilik kararı! "Osmanlı'ya gelin gidiyorum"

Al Sana Haber'de sunuculuk yapan ve ünlü isimlerle ilgili iddialarla sık sık gündeme gelen Sisi lakaplı Seyhan Soylu evlilik teklifi aldı. Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Seyhan Soylu, Sultan Reşat’ın soyundan Mehmet Ali azade Tosun Paşa’nın torunu Can Kara Tosun ile evleneceğini açıkladı.

Sisi "Çatla patla Osmanlı'ya gelin gidiyorum" notuyla yaptığı paylaşımda "2 paylaşım 1 saatte 100.000 izlenme oldu fakat erkek arkadaşıma uygunsuz mesajlardan sonra adını ve kim olduğunu yazmadan bir daha paylaşıyorum… Tüm sevenlerime 14 Şubat kutlu huzurlu mutlu olsun sevdikleriyle bir emir büyük bir kurşunla istiyorum…" dedi.

Sisi sevgilisini ise "Can Tosunbey Kara 39 yaşında akademisyen ve bilişim uzmanı. Ailenin tek erkek çocuğu olan Can Tosunbey Kara gerçekten insanı değerleri çok yüksek biri" diyerek tanıttı,



