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Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini böyle parçaladı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Şişli’de sinir krizi geçiren bir kadın kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar cep telefonu ve güvelik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şişli’de bir cadde üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekleriyle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Sinir krizi geçirerek kendini kaybeden kadının otomobili parçaladığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli kadın dişçi araba

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Karı karılığını yapmıyordur. Car car car konuşuyordur. Adam araba almıştır. Sıkılmıştır o da sevinmiştir. Sonra bakmıştır ki adam başka kadınla takılıyor. O da gidip hediye arabayı halletmiş. Külli zarar .
Araba paramparca olmus..arkadas suna; aynalari kirdi on cami kirdi desenize,arabayi parcaladi nedir ya
bu istanbullular komple deli..
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