Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini böyle parçaladı

Şişli’de bir cadde üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti.
Dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekleriyle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı.
OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Sinir krizi geçirerek kendini kaybeden kadının otomobili parçaladığı anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
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