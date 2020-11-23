'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'nin açılışı yapıldı! Altınkale nerede?

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'nin açılışı yapıldı. Valilik himayesinde, Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale Projesi’nin Sıcak Çermik Meydanı’ndaki çalışmaları tamamlandı.

ALTINKALE NEREDE?

Altınkale Sivas şehir merkezine 24 km uzaklıkta bulunuyor. Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan yararlanılarak bölgede, Denizli'de yer alan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzeri oluşturuldu. Uzun süredir merakla beklenen projenin açılışı ise gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda ve toplamda 1,5 yılda yapımı tamamlanan Sivas Altınkale travertenleri projesiyle şehrin turizm potansiyelinin ve çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.

"PAMUKKALE'NİN KARDEŞİ..."

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Salih Ayhan, projenin, Sivas'ı termal turizmde çok daha ileriye taşıyacağını söyledi. Altınkale'nin Pamukkale'deki travertenlere kardeş olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti: