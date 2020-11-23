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'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'nin açılışı yapıldı! Altınkale nerede?

Hande Öztürk Hande Öztürk
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Sivas'a 24 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik termal sahasında, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde hayat geçirilen Altınkale hizmete açıldı. Peki, Altınkale nerede? İşte Altınkale travertenleri ile ilgili tüm merak edilenler...

'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'nin açılışı yapıldı! Altınkale nerede?

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'nin açılışı yapıldı. Valilik himayesinde, Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale Projesi’nin Sıcak Çermik Meydanı’ndaki çalışmaları tamamlandı.

ALTINKALE NEREDE?

Altınkale Sivas şehir merkezine 24 km uzaklıkta bulunuyor. Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan yararlanılarak bölgede, Denizli'de yer alan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzeri oluşturuldu. Uzun süredir merakla beklenen projenin açılışı ise gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda ve toplamda 1,5 yılda yapımı tamamlanan Sivas Altınkale travertenleri projesiyle şehrin turizm potansiyelinin ve çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.

altınkale

"PAMUKKALE'NİN KARDEŞİ..."

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Salih Ayhan, projenin, Sivas'ı termal turizmde çok daha ileriye taşıyacağını söyledi. Altınkale'nin Pamukkale'deki travertenlere kardeş olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Altınkale, adeta Sıcak Çermik bölgesinin nazarlığı oldu. Projemiz, limonit ve hematit içerikli tahliye edilen yani boşa akıtılan suyla hayata geçirildi. Yapılmaya başlandığı anda bile hafta sonları buraya yüzlerce araç geliyordu. Burası jeolojik anlamda adeta açık hava müzesi haline geldi. 40 bin metrekarelik alanıyla Pamukkale'den daha büyük bir alana sahip ve nitelikli ağaçlarla bitkilerle peyzajını da tamamladık. Burası toprak yığını bir yerdi. Birçok firmanın hafriyat döküm alanıydı. Şimdi baktığımızda insanların gözüne ve gönlüne hitap eden bir alan oldu."

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Geleneksel çadır kültürünün yaşatılması amacıyla bölgede 80 çadır kurulumuna olanak sağlayan alan oluşturduklarını dile getiren Ayhan, ayrıca yöresel ürünlerin satılabileceği bir pazar alanı da kurduklarını sözlerine ekledi.

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