Osman Gazi Türbesi nerede? Osman Gazi türbesine nasıl gidilir? Osman Gazi Türbesi nöbet değişimi ile ilgili merak edilenler

MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar farklı şehirleri gezerek o bölgedeki birbirinden lezzetli yemekleri yapmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar Bursa’ya gittiler. Bursa’da belli başlı önemli noktaları ziyaret eden yarışmacılarla birlikte Osman Gazi Türbesi de gündeme geldi. Osman Gazi Türbesi nöbet değişimi ekranlara gelirken televizyon izleyicileri tarafından da türbeye nasıl gidileceği araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

OSMAN GAZİ TÜRBESİ NEREDE?

Osman Gazi türbesi Bursa ilinin Tophane semtinde bulunuyor. Türbe, park girişinin solunda, Şehitlik Anıtının yanında yer alıyor. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi 1258 ile 1324 yılları arasında yaşamıştır. Vasiyeti üzerine Bursa’nın fethedilmesinin ardından Gümüşlü Kümbet olarak da bilinen Sainte Elie isimli Bizans Manastırı’nın şapeli üzerine inşa edilmiş olan türbeye gömülmüştür. Türbe, 1801 yılındaki yangın ve 1855 depremiyle tamamen yıkıldıktan sonra Sultan Abdülaziz tarafından eski yapısına sadık kalınarak 1863 senesinde bugünkü görünümüne getirilmiştir.