Osman Gazi Türbesi nerede? Osman Gazi türbesine nasıl gidilir? Osman Gazi Türbesi nöbet değişimi ile ilgili merak edilenler

MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar farklı şehirleri gezerek o bölgedeki birbirinden lezzetli yemekleri yapmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar Bursa’ya gittiler. Bursa’da belli başlı önemli noktaları ziyaret eden yarışmacılarla birlikte Osman Gazi Türbesi de gündeme geldi. Osman Gazi Türbesi nöbet değişimi ekranlara gelirken televizyon izleyicileri tarafından da türbeye nasıl gidileceği araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...
Osman Gazi türbesi Bursa ilinin Tophane semtinde bulunuyor. Türbe, park girişinin solunda, Şehitlik Anıtının yanında yer alıyor. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi 1258 ile 1324 yılları arasında yaşamıştır. Vasiyeti üzerine Bursa’nın fethedilmesinin ardından Gümüşlü Kümbet olarak da bilinen Sainte Elie isimli Bizans Manastırı’nın şapeli üzerine inşa edilmiş olan türbeye gömülmüştür. Türbe, 1801 yılındaki yangın ve 1855 depremiyle tamamen yıkıldıktan sonra Sultan Abdülaziz tarafından eski yapısına sadık kalınarak 1863 senesinde bugünkü görünümüne getirilmiştir.
Türbenin ortasında yer alan sedef kakmalı ahşap sanduka Osman Gazi’ye ait ve sandukanın etrafı sedef kakmalı korkuluklar ile çevrili. Abdülaziz'in Bursa ziyareti esnasında yapılmış olan kadife üstüne gümüş ve simle işlenmiş, Osman Gazi’nin şahsiyeti, doğumu ve saltanat senesi ile ölümü gibi tarihlerin yer aldığı örtü ise sandukanın üzerine örtülü durumda. Bunun yanı sıra türbe içerisinde Osman Gazi’nin oğlu Alaaddin Bey, Orhan Gazi’nin eşi Aspurça Hatun ve on iki yakınının sandukaları bulunuyor.
Bursa’da bulunan türbe Osmangazi ilçesindeki Tophane semtinde yer alıyor. Osmangazi mahallesi, Yiğitler caddesi üzerindeki türbeye kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Şehir merkezinde bulunan türbeye toplu taşıma kullanarak, özel araçlarla ya da yürüyerek gidilebiliyor.
Türbeyi ziyaret etmek isteyenler yeni yapılmaya başlanan Osman Gazi türbesi saygı nöbeti konusunda da araştırma içerisine girdi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrulgazi'nin Söğüt'teki türbesinde başlayan sancak ve saygı nöbetinin aynısı Bursa'da Osman Gazi'nin türbesinde de gerçekleştiriliyor. Bursa Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerler, o dönemin alp kıyafetleriyle sancak nöbeti yapıyor. Her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sancak ve saygı nöbeti gerçekleştiriliyor.
11 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk Osman gazi Türbesi sancak nöbeti için Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2,5 ay boyunca özel yetiştirilen askerler Tophane'deki Osman Gazi türbesinde yerini almıştı. O dönemin ritüellerini canlandıran askerler ilgiyle izlenmişti. Gerçekleşen ilk sancak nöbetinde askerlerin yeminleri esnasında duygu dolu anlar yaşanmıştı. Osman Gazi alpleri nöbet değişimi MasterChef yarışmasında da ekranlara geldikten sonra çok sayıda vatandaş tarafından merak edildi. Haftanın her günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Osman Gazi Türbesi ziyaret edilebiliyor. Ayrıca türbeye giriş için ücret alınmıyor.
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