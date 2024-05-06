YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Sivas'ta bir fırıncı 8 saatte devasa ekmek üretti! Boyunu duyan çok şaşırdı

    Sivas'ta bir fırıncı 8 saatte devasa ekmek üretti! Boyunu duyan çok şaşırdı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.05.2024 16:00
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sivas'ta bir fırıncı 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti. Ekmeği yapan fırıncı Erdoğan Çiçek, "Ürettiğim ekmek, en az 10 gün taze kalır. 130 civarı tekli ekmek kadar malzeme gitti." dedi.

    Sivas'ın Zara ilçesinde bir fırıncının ürettiği 3 metre 80 santimetre uzunluğundaki ekmek, görenlerin dikkatini çekiyor. Şehitler Mahallesi'nde fırın işleten ve 2015 yılında 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ekmek yapan 50 yaşındaki Erdoğan Çiçek, bu kez 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti.

    Ekran görüntüsü 2024-05-06 155523

    Erdoğan Çiçek, 6 saat süren hazırlığın ardından ekmeği yaptığını söyledi. Ekmeğin yaklaşık 1,5 saatte piştiğini anlatan Çiçek, "Daha önce 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ekmek yapmıştım. Daha büyüğünü yapabilir miyim diye kendimi denemek istedim ve yaptım. Ustalığıma güveniyorum, bu işte uzmanım." dedi.

    Çiçek, fırıncılığa 1989'da başladığını belirterek, "Ürettiğim ekmek, en az 10 gün taze kalır. 130 civarı tekli ekmek kadar malzeme gitti. Karadenizli olduğumuz için Karadeniz'e özgü diyebiliriz ama oralarda da bu uzunlukta ekmek yapan yok. Karadeniz'de büyük yuvarlak ekmek yapabiliyorlar ama bu şekilde Trabzon'un bagetini yapan hiç görmedim." diye konuştu.

    Ekran görüntüsü 2024-05-06 155513

    Gurbetçi Ahmet Kılıç ise ilk kez bu büyüklükte ekmek gördüğünü dile getirdi.

    Ekmeği ilk gördüğünde çok şaşırdığını aktaran Kılıç, "Lavaş ekmeğinin uzununu gördük ama bu ekmeği böyle hiç görmedik. Ustamın ellerine sağlık, çok güzel yapmış." ifadesini kullandı. (AA)

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Fıstıklı limonata Alanya’nın tescilli lezzeti oldu!Fıstıklı limonata Alanya’nın tescilli lezzeti oldu!
    Bu yemek 671. kez pişecek!Bu yemek 671. kez pişecek!
    Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?Mısır ekmeği tarifi: Mısır ekmeği nasıl yapılır?
    Anahtar Kelimeler:
    Sivas ekmek düğü
    En Çok Okunan Haberler
    Gram altın fiyatı için İslam Memiş ‘kırmızı çizgi’ diyerek açıkladı

    Gram altın fiyatı için İslam Memiş ‘kırmızı çizgi’ diyerek açıkladı

    Diyanet, kurban kesim bedelini açıkladı

    Diyanet, kurban kesim bedelini açıkladı

    Mahmut Tuncer'e ne oldu? İtiraf etti: Yıllar önceki Ivanalı pozu...

    Mahmut Tuncer'e ne oldu? İtiraf etti: Yıllar önceki Ivanalı pozu...

    Engerek yılanlarının çiftleşme dansı kamerada

    Engerek yılanlarının çiftleşme dansı kamerada

    Adeta oksijen fabrikası gibi çalışır, derin bir uyku sağlar!

    Adeta oksijen fabrikası gibi çalışır, derin bir uyku sağlar!

    "20 yıldır montum yoktu" demişti! Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı sosyal medyanın diline düştü

    "20 yıldır montum yoktu" demişti! Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı sosyal medyanın diline düştü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

    Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

    Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.