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Sivaslı İrem Sak'tan akrabalık çıkışı! 'Akrabalık zor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 'nefes alsın yeter' açıklamasıyla gündeme gelen İrem Sak bu sefer de akraba açıklamasıyla gündem oldu. Sivaslı İrem Sak akrabalarıyla görüşmediğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda Cihangir sokaklarında 'Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan' diye naralar atan İrem Sak'ın akrabalarına olan tutumu şaşırttı.

Hiç bir akrabasıyla görüşmediğini söyleyen Sak, "Kan bağı ilginç bir şey. Birkaç kuzen var o kadar... Akrabalarımla görüşmüyorum. Akrabalık zor. Akrabasını seçemiyor insan" ifadelerinde bulundu.

Oyuncu Gökçe Bahadır da "Akrabalar niye sevilmiyor bilmiyorum? Tiyatro, film galalarında davetiye istiyorlar" şeklinde konuşarak kahkaha attı.

SEVGİLİLİK AÇIKLAMASI

İrem Sak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu! Sak açıklamasında "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter.Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim nefes alması. Sevgiliye muhtaç değilim" demişti. Sak'ı bu soru sorulunca "size manşet verdim, başka açıklama yok" diyerek bu konuda şaka yaptığını söyledi.

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