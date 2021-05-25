Sivilceleriyle güzellik algısını baştan yazdı! Kendisini saklamayı asla tercih etmedi

Güzel olmak, güzel hissetmek ya da güzellik tamamen kişisel estetik zevklerin gölgesinde kalan tabulardır. Dünya genelinde yerleşen güzellik algısı, sıfır beden mankenler ve pürüzsüz görünen bir yüzdür. Fakat Kadeeja Khan yaptığı paylaşımlarla güzellik algısını tamamen yıktı.

Ergenlik döneminde sivilce problemleri yaşadığını belirten Khan, özellikle 11 yaşında yüzündeki izlerin arttığını söyledi. Yüzündeki sivilce ve lekelerden kurtulmak için birçok yöntem denedi ve binlerce dolar harcadı. Denediği hiçbir yöntem sonucunda pürüzsüz bir cilde sahip olamadığı için ağır bir depresyon yaşadı.

Dış görünüşü ve kendisiyle barışmadan önce Khan sosyal medya hesabında ağır makyajlı ve photoshop ile bütün sivilcelerini kapattı. O dönemi Khan, “Fotoğraflarımı yoğun bir şekilde düzenlemek, kendimi bile tanımadığım noktaya kadar normal haline geldi ve bu rötuşlanmış görüntülerin aldığı övgüyü sevdim. ‘Çarpıcı, kusursuz ve güzel’ diyorlardı. Hiç bu kadar çok iltifat almamıştım. İyi hissettirdi ama yalana dayandıklarını biliyordum. Kendimi makyajın ve photoshopun altında gördüm ve gerçek kusursuz olmaktan çok uzaktı. Bir sahtekar gibi hissettim” sözleriyle anlattı.

Sahte güzellik standartlarına katkıda bulunmak istemediğini söyleyen Khan, yüzündeki sivilce ve lekeleri kapatmadan en doğal hallerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kendisini destekleyenlerin yanında ‘çirkin, pizza suratlı’ gibi ağır hakaretler geldiğini belirten Khan, bunu artık önemsemiyor.



