SİYAD 53. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belirlendi

SİYAD üyelerinin 2020 yılında Türkiye'de sinemalarda gösterilen tüm yerli yapım filmler üzerinden yaptığı oylama sonucunda "En İyi Film" başta olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.

Oylama sonucuna göre toplam 14 film en az bir adaylık elde etti.

Ödüller kapsamında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında iki oyuncusu aday olan Nasipse Adayız ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında iki oyuncusu aday olan "Nuh Tepesi" onar adaylık elde etti.

"Nasipse Adayız"ın yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Ercan Kesal ise "En İyi Yönetmen", "En İyi Senarist" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dallarında aday gösterildi.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD ödülleri adayları ileriki günlerde belirlenecek. Tüm dallarda 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'ni kazananlar ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından mart ayında yapılacak törende açıklanacak.

53. Türkiye Sineması Ödülleri'nin 11 daldaki adayların tam listesi şöyle:

"En İyi Film": Aether, Bina, Bozkır, Nasipse Adayız, Nuh Tepesi