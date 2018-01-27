Siyah Beyaz Aşk 15. Yeni Bölüm 2. Fragmanı izle: Ferhat çıldırdı! Gülsüm'ü affedecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm 2. fragmanı, dizinin hayranları ile paylaşıldı. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı gece-gündüz kadar birbirlerinden farklı Aslı - Ferhat aşkını ortaya koyan Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan son bölümde Ferhat, Aslı'ya aşkını itiraf ederken Namık, bilinmeyen bir kişi tarafından damat odasında vurulmuştu. Dün akşam yayınlanan 2. fragmanda ise Gülsüm'ün doğum yapması olayı ve Aslı'nın bunu ondan saklamış olması Ferhat'ı çıldırtıyor. Gülsüm'ü Ferhat'ın elinde kurtarmak ise Abidin ile Aslı'ya kalıyor. İşte heyecan yaratan Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm 2. fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölümde; Ferhat, kız kardeşi Gülsüm'ün doğum yaptığını öğreniyor; ortalığı birbirine katıyor!

Ferhat, Abidin'in sandığı bebeğin kız kardeşi Gülsüm'ün dünyaya getirdiğini öğrenir. Yaşadığı şaşkınlık ve öfkeyle, hesabını Gülsüm'den sormaya kalkan Ferhat'a, Abidin ve Aslı engel olur. Aslı'ya yaptığı aşk itirafından sonra arkasından böyle bir iş çevirdiğini öğrenen Ferhat, adeta çılgına döner.