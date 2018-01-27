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Siyah Beyaz Aşk 15. Yeni Bölüm 2. Fragmanı izle: Ferhat çıldırdı! Gülsüm'ü affedecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ | 27.01.2018 13:10 | Son Güncelleme 7 saat önce

Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Aslı ile Ferhat, bir kez daha birbirlerine giriyorlar. Ferhat, Gülsüm'ün doğum yaptığını ve Aslı'nın da bu doğumu yaptırdığını öğrenince Abidin'in kafasına silahı dayıyor. Ferhat, Aslı'yı ve Gülsüm'ü affedebilecek mi? Gülsüm'e ne yapacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm 2. fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 15. Yeni Bölüm 2. Fragmanı izle: Ferhat çıldırdı! Gülsüm'ü affedecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm 2. fragmanı, dizinin hayranları ile paylaşıldı. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı gece-gündüz kadar birbirlerinden farklı Aslı - Ferhat aşkını ortaya koyan Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan son bölümde Ferhat, Aslı'ya aşkını itiraf ederken Namık, bilinmeyen bir kişi tarafından damat odasında vurulmuştu. Dün akşam yayınlanan 2. fragmanda ise Gülsüm'ün doğum yapması olayı ve Aslı'nın bunu ondan saklamış olması Ferhat'ı çıldırtıyor. Gülsüm'ü Ferhat'ın elinde kurtarmak ise Abidin ile Aslı'ya kalıyor. İşte heyecan yaratan Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm 2. fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölümde; Ferhat, kız kardeşi Gülsüm'ün doğum yaptığını öğreniyor; ortalığı birbirine katıyor!

Ferhat, Abidin'in sandığı bebeğin kız kardeşi Gülsüm'ün dünyaya getirdiğini öğrenir. Yaşadığı şaşkınlık ve öfkeyle, hesabını Gülsüm'den sormaya kalkan Ferhat'a, Abidin ve Aslı engel olur. Aslı'ya yaptığı aşk itirafından sonra arkasından böyle bir iş çevirdiğini öğrenen Ferhat, adeta çılgına döner.

Ferhat'ın öğrendiği bu gizli gerçek, tüm dengelerin değişmesine neden olur. Ferhat ile Gülsüm'ün yüzleşmesi, gelecek fırtınanın fitilini ateşler. Ferhat, kız kardeşi Gülsüm'ü affedecek mi? Aslı'nın kendisinden sakladığı sırla yüzleşen Ferhat, bunun hesabını kime kesecek?

Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 29 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Yapım : D Productions
Yapımcı : Lale Eren, Ayşe E. Durmaz
Drama Koordinatörü : Emel Sakarya Aksoy
Yönetmen : Emir Khalilzadeh
Uygulayıcı Yapımcı : Ebru Sakal
Senaryo
: Erkan Birgören, Banu Tekcan

Genel Hikaye
: Eylem Canpolat, Sema Ergenekon

Müzik : Yıldıray Gürgen
Görüntü Yönetmeni : A. Münür Gürsoy
Sanat Yönetmeni : Murat Güney

Oyuncular : İbrahim Çelikkol (Ferhat), Birce Akalay(Aslı), Muhammet Uzuner (Namık), Arzu Gamze Kılınç (Yeter), Ece Dizdar (İdil), Deniz Celiloğlu (Yiğit), Cahit Gök (Cüneyt), Uğur Aslan(Cem), Sinem Ünsal(Gülsüm), Kadriye Kenter (Handan), Macit Koper (Azad)

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