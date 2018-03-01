Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm fragmanı: Aslı pişman mı, yeni bir ayrılık mı geliyor?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Siyah Beyaz Aşk için m erakla beklenen yeni bölüm fragmanı çıktı. Siyah Beyaz Aşk 20. bölüm fragmanı izleyicileri endişelendirdi çünkü fragman Aslı ile Ferhat arasında yeni bir ayrılığın olabileceğine işaret ediyor.
ASLI KENDİNİ SORGULUYOR
Siyah Beyaz AŞk yeni bölüm fragmanında Aslı'nın silahlarla bezeli bu hayatın içine çekilmesiyle nasıl biri olduğunu sorgulamaya başlıyor. Giderek bu yaşama ait olmadığını fark eden ve endindeki değişimin farkına varan Aslı, Ferhat'tan önceki hayatını gözünün önüne getiriyor ve şuan yaptıkları karşısında şaşkınlık yaşıyor. Ferhat'ın tehlikeli dünyasında giderek ona benzemeye başlayan Aslı ne yapacak?
SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ
Aslı'nın fragmandaki konuşmaları izleyicilerden yeni bir ayrılık geliyor yorumuna sebep oldu. Bazı izleyiciler bir kez daha ayrılık olursa diziyi bırakacaklarını ifade ediyorlar. Kimileri de Aslı'nın kendini sorgulamasını doğal buluyor.
Dizinin hayranlarının hepsinin tepki gösterdiği ortak isim ise Aslı için "O bizim dünyamızdan değil." Diyen Namık.
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE OLANLAR
Aslı'nın ağabeyi Cem, yaşam mücadelesini kazanabilecek mi?
Aslı'yı ortadan kaldırmayı planlayan Namık Emirhan, ölüm emrini vermişti. Aslı'yı bizzat Cüneyt'in öldürmesini emreden Namık Emirhan, Yiğit'in oğlu Özgür ve Aslı'nın kaçırılmasını sağlamıştı. Özgür için istenen fideyeyi ödeyen Namık Emirhan, kendi planladığı oyunu başarıyla oynamıştı. Özgür ve Aslı'yı kaçıranların peşine düşen Cem, bu olayın arkasında Cüneyt'in olduğunu öğrenmişti.
Gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Cem'e karşı bir dakika bile düşünmeden ateş eden Cüneyt, onu da öldürmeye çalışır. Apar topar kaldırıldığı hastanede Aslı tarafından ameliyat olan Cem'in hayati tehlikesi devam eder. Aslı, ağabeyi Cem'i kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Cüneyt ise kendisini gören Cem'i öldürmekte kararlıdır.
Ferhat ile Yiğit, bu olayın perde arkasını araştırırken, Cüneyt ifşa olmamak için büyük uğraş verir.
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