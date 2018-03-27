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Siyah Beyaz Aşk 23. son bölüm izle (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 27.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 23. son bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında hayranları ile buluştu. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı ile Ferhat, boşanma evraklarını imzalıyorlar. Hayatlarına giren Jülide ise Aslı'nın hayatını karıştırıyor. Ferhat'a silah doğrultan Yiğit, onu vurdu mu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü

Siyah Beyaz Aşk 23. son bölüm izle (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 23. son bölümü izleyenlerin nefesini kesti. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat ile Aslı, artık ayrılmanın eşiğine gelmiş ve boşanma evraklarını imzalamıştır. Ferhat'ın bundan sonra hayattan bir beklentisi kalmamıştır. Bu yüzden Namık'ın teklifini kabul eder ve ölümü göze aldığı iş için yola koyulur. Onu engellemek isteyen Yiğit, Ferhat'a silah doğrultur. Silah sesiyle sona eren bölüm sonrasında Ferhat'a birşey oldu mu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edilmeye başlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk 23. bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Aslı ve Ferhat, birbirlerin siyah beyaz kadar zıt olan iki insan arasındaki aşkı konu alan Siyah Beyaz Aşk son bölümde neler oldu? Siyah Beyaz Aşk 23. bölümde Ferhat, kliniğe giderek Aslı'nın bebeği aldırmasına engel olmak istemektedir. Fakat yetişemediği olayda aslında Aslı'nın çocuğu aldırmaktan vazgeçtiğini bilmemektedir. İkili arasındaki uçurumun büyümesine yol açan bu olay sonrasında boşanma kağıtlarını imzalıyor ve davanın açılmasını bekliyorlar. Ferhat, bu olaydan sonra kendisini ölüme götürecek bir işe girişir. Abidin'e "Kısmetse ölmeye" demesi sonrasında Aslı telaşlanır. Yiğit de Ferhat'ı engellemek ister ama o kararından geri dönmez.

Cem’in ölümünden sonra hayatını yeniden şekillendirmek isteyen Aslı, Ferhat ile boşanma kararı alırlar. Ferhat’ın değişmediğini ve giderek ona benzediğini fark eden Aslı, kalbine söz geçirmeye çalışır. Tüm bu olayların akabinde Aslı, hamile olduğunu öğrenir.

Ferhat’ın baba olamayacağını düşünen Aslı, bebeğini aldırmak istediğini söyler. Bu karar karşısında ne yapacağını bilemeyen Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadığını düşünür. Aslı, son anda bebeğini aldırmaktan vazgeçer. Fakat bu kararını Ferhat’a açıklamak istemez. Aslı, bebeğini tek başına büyütme kararı alır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Öte yandan Aslı’nın yeğeni Jülide intikam için yaşadığı yere gelir. Aslı için çember daralmaya başlar ve geçmişinde bıraktığını düşündüğü gerçeklerle yeniden yüzleşme zorunda kalacaktır. Jülide, Aslı'nın hayatına aniden dahil olur. Ferhat ve ailesi, Jülide'nin gizemini çözmeye çalışırler.

SON SÖZÜN BU MU?

Namık Emirhan ise hedefinden vazgeçmez ve Ferhat ile birlikte kanlı bir olaya hazırlanır.

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı, son bölümü takip eden Salı ya da Perşembe günleri yayınlanıyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı için tıklayınız https://www.kanald.com.tr/siyah-beyaz-ask/fragmanlar

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