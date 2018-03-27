Siyah Beyaz Aşk 23. son bölüm izle (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 23. son bölümü izleyenlerin nefesini kesti. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat ile Aslı, artık ayrılmanın eşiğine gelmiş ve boşanma evraklarını imzalamıştır. Ferhat'ın bundan sonra hayattan bir beklentisi kalmamıştır. Bu yüzden Namık'ın teklifini kabul eder ve ölümü göze aldığı iş için yola koyulur. Onu engellemek isteyen Yiğit, Ferhat'a silah doğrultur. Silah sesiyle sona eren bölüm sonrasında Ferhat'a birşey oldu mu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak edilmeye başlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk 23. bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Aslı ve Ferhat, birbirlerin siyah beyaz kadar zıt olan iki insan arasındaki aşkı konu alan Siyah Beyaz Aşk son bölümde neler oldu? Siyah Beyaz Aşk 23. bölümde Ferhat, kliniğe giderek Aslı'nın bebeği aldırmasına engel olmak istemektedir. Fakat yetişemediği olayda aslında Aslı'nın çocuğu aldırmaktan vazgeçtiğini bilmemektedir. İkili arasındaki uçurumun büyümesine yol açan bu olay sonrasında boşanma kağıtlarını imzalıyor ve davanın açılmasını bekliyorlar. Ferhat, bu olaydan sonra kendisini ölüme götürecek bir işe girişir. Abidin'e "Kısmetse ölmeye" demesi sonrasında Aslı telaşlanır. Yiğit de Ferhat'ı engellemek ister ama o kararından geri dönmez.