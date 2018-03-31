Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanı: Yiğit vuruluyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölümü izle)

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi günleri ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı dizide Aslı ile Ferhat'ın arası düzeliyor ve eski günlerine dönüyorlar. Aslı'nın Ferhat'ı yoldan geri çevirmek için bebek ile ilgili sırrı açıklaması Namık'ı sinirlendirir. Son yapacakları işin yarıda kalması pahalıya mal olacaktır. Ve bu yüzden Yiğit'i vuruyorlar. Peki yeni bölümde Yiğit ölecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 24. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk yeni fragmanda Aslı ile Ferhat, bebeğin mutluluğunu sürmektedirler. Fakat bu olay Namık'ı kızdırır. Namık'ın "Sen şimdi o kardeşine söyle. Biraz aklı varsa karısını, çocuğunu alır ve en uzağa giden en yakın uçağa atlar ve gider!" demesi dikkatleri çekiyor. Maskeli adamların tam Yiğit'in evden çıktığı sırada ve Ferhat ile Aslı'nın gözleri önünde yaylım ateşine başlaması sonrasında Yiğit vuruluyor ve yere yıkılıyor. Peki Yiğit öldü mü?

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanı çıktı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'tan sakladığı sırrı itiraf ediyor. Ferhat'ın arabadan çıkmasını söylemesi üzerine Aslı, "o zaman ona ne diyeyim. Çocuğumuza" demesi Ferhat'ı hem şok ediyor hem sinirlendiriyor. Ferhat "Benden saklayarak neyi planlıyordun? Boşanıp çocuğu benden uzaklarda büyütmek miydi?" diye soruyor. "Benden ne istiyorsun" diye soran Ferhat'a Aslı "Seni" diyor.