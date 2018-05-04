Siyah Beyaz Aşk 29. yeni bölüm fragmanı: Ferhat herşeyi öğrendi! (Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 29. Bölüm Fragmanı yayında! Namık Emirhan ve Ferhat yüzleşiyor. Ferhat ve Aslı arasında yaşanan son olaylar, ayrılmalarına zemin hazırlamıştır. Vildan ise bu fırsatı, kendi lehine çevirme gayesi içerisindedir. Ferhat, Namık Emirhan ile ilgili gizli kalan sırları da öğrenir. Yiğit'le hararetle bir konuşmanın ardından Ferhat, Namık'ın karşısına çıkar. Berber Necdet yani Ferhat'ın babasının ölümünün ardındaki tüm sır perdesi aralanır.

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 28. bölümde; Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar. Aslı ve Ferhat aşkı önlerindeki bu büyük sınavdan yara almadan geçmeyi başarabilecek midir?

Güzel ve Çirkin böyle bitmez!- Ferhat #BöyleBitemez pic.twitter.com/Et5jwhDb1X — Kanal D (@KanalD) 30 Nisan 2018

Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.