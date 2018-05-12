Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat, Namık gerçeğini öğreniyor!

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm 2. fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, babası Necdet Aslan'ın öldürtenin Namık Emirhan olduğunu Yiğit'ten öğrenmişti. Fakat gelen son haberde ise Namık'ın kendini karakola götüren ve yolda kaza geçiren ekip otosundundan kaçması ile sarsıldı. Bunun için Namık'ın peşine düşen Ferhat sonunda buluyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında silahını Namık'a doğrultan Ferhat yeni bir gerçekle bir kez daha şok oluyor. Namık, Ferhat'a babasının Necdet Aslan olmadığını ve esas babasının kendisi olduğunu söylüyor. Ferhat, bu gerçek karşısında ne yapacak? İşte yeni fragman... SİYAH BEYAZ AŞK 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 30. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ferhat, gerçek babasının kimliğini öğrenecek mi? Ferhat, babası Nejdet'in ölümünde parmağı olan Namık Emirhan'ı yakalamış ve onu öldürmek üzeredir. Fakat Namık'ın ağzından çıkacak sözler, gerçekleri gün yüzüne çıkaracaktır. Ferhat, hayatının bu zamanına kadar babası bildiği Nejdet'in aslında gerçek babası olmadığını öğrenir ve tüm gerçekle yıkılmanın eşiğine gelir.

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen bölümüyle 14 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! SİYAH BEYAZ AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 30. Bölüm Fragmanı yayında! Ferhat, intikam hırsı yüzünden Aslı ile büyük bir tartışma içerisine giriyor! Ferhat, babasının ölümüne sebep olan kişinin Namık Emirhan olduğunu öğrenmesiyle intikam peşinde koşmaya başlar. Namık Emirhan'ın polislerin elinden kaçmasıyla onu bulmayı amaç edinir. Aslı ise Ferhat'ın bu intikam hırsı yüzünden karanlık taraftan kurtulması gerektiğini düşünür ve sert konuşur. Ferhat ise kendi bildiği karanlık yolda devam etmekte ısrarcıdır. SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Siyah Beyaz Aşk 29. Bölümde Aslı , Ferhat’a müjdeli haberi verdi. Özge’nin, Ferhat ile Vildan’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, bu gerçeği kaldıramaz ve evden ayrılmaya karar verir. Ferhat, Aslı ile aşk masallarının böyle bitmeyeceğini dile getirse de Aslı, kararından emindir. Kalbine söz geçirmeye çalışan Aslı, mantığıyla hareket eder ve Ferhat’ın kendisinden bu gerçeği saklamasını kabullenemez. Aslı, evi terk etmesinin ardından kendisini durdurmaya çalışmayan Ferhat’ı suçlar.