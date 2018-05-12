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Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat, Namık gerçeğini öğreniyor!

DİZİ HABERLERİ  | 12.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi günleri ekrana gelen dizide Birce Akalay ile ibrahim Çelikkol başrolde oynuyorlar. Yayınlanan Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat, aradığı Namık'ı buluyor ve Necdet Aslan'ın intikamını almak için silahını doğrultuyor. Fakat Namık, bu sırada Ferhat'e gerçekleri söylüyor. Ferhat, Namık'ın babası olduğunu öğreniyor. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat, Namık gerçeğini öğreniyor!

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm 2. fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, babası Necdet Aslan'ın öldürtenin Namık Emirhan olduğunu Yiğit'ten öğrenmişti. Fakat gelen son haberde ise Namık'ın kendini karakola götüren ve yolda kaza geçiren ekip otosundundan kaçması ile sarsıldı. Bunun için Namık'ın peşine düşen Ferhat sonunda buluyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında silahını Namık'a doğrultan Ferhat yeni bir gerçekle bir kez daha şok oluyor. Namık, Ferhat'a babasının Necdet Aslan olmadığını ve esas babasının kendisi olduğunu söylüyor. Ferhat, bu gerçek karşısında ne yapacak? İşte yeni fragman...

SİYAH BEYAZ AŞK 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 30. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ferhat, gerçek babasının kimliğini öğrenecek mi?

Ferhat, babası Nejdet'in ölümünde parmağı olan Namık Emirhan'ı yakalamış ve onu öldürmek üzeredir. Fakat Namık'ın ağzından çıkacak sözler, gerçekleri gün yüzüne çıkaracaktır. Ferhat, hayatının bu zamanına kadar babası bildiği Nejdet'in aslında gerçek babası olmadığını öğrenir ve tüm gerçekle yıkılmanın eşiğine gelir.

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen bölümüyle 14 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 30. Bölüm Fragmanı yayında! Ferhat, intikam hırsı yüzünden Aslı ile büyük bir tartışma içerisine giriyor! Ferhat, babasının ölümüne sebep olan kişinin Namık Emirhan olduğunu öğrenmesiyle intikam peşinde koşmaya başlar. Namık Emirhan'ın polislerin elinden kaçmasıyla onu bulmayı amaç edinir. Aslı ise Ferhat'ın bu intikam hırsı yüzünden karanlık taraftan kurtulması gerektiğini düşünür ve sert konuşur. Ferhat ise kendi bildiği karanlık yolda devam etmekte ısrarcıdır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 29. Bölümde Aslı , Ferhat’a müjdeli haberi verdi. Özge’nin, Ferhat ile Vildan’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, bu gerçeği kaldıramaz ve evden ayrılmaya karar verir. Ferhat, Aslı ile aşk masallarının böyle bitmeyeceğini dile getirse de Aslı, kararından emindir. Kalbine söz geçirmeye çalışan Aslı, mantığıyla hareket eder ve Ferhat’ın kendisinden bu gerçeği saklamasını kabullenemez. Aslı, evi terk etmesinin ardından kendisini durdurmaya çalışmayan Ferhat’ı suçlar.

Dilsiz ile Hülya’nın düğünü, herkesi bir araya getirir. Aslı ile Ferhat, nikah şahidi olurlar. Aslı’yı kolay kolay kaybetmek istemeyen Ferhat, bir araya geldiklerinde müjdeli haberi alır. Aslı, bebeğinin cinsiyetini öğrenmiştir. Ferhat, aralarındaki tüm bağları koparacakken Aslı, erkek bebeği olacağını itiraf eder. Ferhat’ı yeni bir sınav beklemektedir. Aslı’dan vazgeçemeyen Ferhat, önemli bir adımın eşiğindedir.

Aslı’dan intikam almak için bir anda hayatına giren yeğeni Jülide, yeni planları devreye sokmak üzeredir. Annesinin öcünü alabilmek için yeni kozların peşine düşen Jülide, Vildan ile iş birliği yapar. Üstelik Cüneyt’in kendisine olan ilgisi de birlikte hareket etmelerine yol açar. Ferhat ve Aslı’ya karşı olanlarla aynı tarafta yer alan Jülide, adım adım amacına ilerlemektedir.

Ferhat ise geçmişinin üzerinde sis perdesini aralamak üzeredir. Yusuf’un kendisine anlatacakları eşiğinde gerçekleri öğrenmeyi planlayan Ferhat, babasının ölümünün arkasında yatanları öğrenmek ister. Fakat Aslı’nın, Yusuf’u bırakması Ferhat’ın planlarını altüst eder. Dayısı sandığı Namık Emirhan ile yeniden karşı karşıya gelen Ferhat, her geçen gün sonuca daha da yaklaşır.

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