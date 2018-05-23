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Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı: Aslı, bebeğini kaybediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 23.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Cüneyt'in yüzleşirken Aslı, Jülide tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Aslı, mutfakta gazdan zehirlenmek üzeredir. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat yetişiyor Aslı'yı kurtarmak için ama bebekten bir hareket alınamaması izleyenleri telaşlandırıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk final bölümü fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı: Aslı, bebeğini kaybediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 32. final bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı dizi, siyahla beyaz kadar zıt iki insan arasında yaşanan aşkı ekrana getirmişti. Heyecanla izlenen son bölümde Ferhat, Cüneyt ile yüzleşmeye gitmiş fakat Aslı'nın tehlikede olduğunu öğrenmişti. Jülide, Aslı'yı gazı açık bıraktığı mutfağa kilitlemişti. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat, Aslı'yı hastaneye yetiştiriyor. Ama bebekten bir hareket gözlenememesi herkesi merak içinde bıraktı. Aslı bebeğini kaybediyor mu? İşte Siyah Beyaz Aşk final bölümü fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 32. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 32. Bölüm Final Fragmanı yayında! Aslı ölüm kalım savaşı veriyor; Ferhat için kritik bekleyiş başlıyor! Jülide, teyzesi Aslı'dan intikam almak için bir anda hayatına dahil olmuştu. Hasta yatağında komiser Cem'i öldüren Jülide, annesinin intikamı için son darbeyi Aslı'ya vurmaya kalkışır. Tıpkı annesinin intiharı gibi Aslı'yı mutfağa kilitler ve gazdan zehirlenerek ölmesi için kaderine bırakır. Jülide, yaptığından pişman olsa da her şey için çok geçtir.

Ferhat ise Cüneyt ile yüzleştikten sonra Aslı'nın büyük bir tehlikede olduğunu öğrenir. Aslı'yı hastaneye kaldıran Ferhat için zor dakikalar başlar. Aslı ve karnındaki bebeklerinden müjdeli haberi bekleyen Ferhat, ona ve çevresine verdiği zararın pişmanlığını yaşamaya başlar.

Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu final bölümüyle 28 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Namık’ın babası olduğunu öğrenen Ferhat, bu büyük gerçek ile yüzleşmek zorunda kalır. Ferhat, Namık’a doğrulttuğu silahı indirmeyi mi tercih edecek yoksa Namık’ın cezasını kendi elleriyle mi verecektir? Açığa çıkan bu büyük sır Aslı ve Ferhat aşkı için de yeni bir sınav anlamına gelmektedir. Ferhat, Aslı dâhil çevresindeki herkesten uzaklaşmayı tercih edecekken, Aslı her şeye rağmen Ferhat’ı yalnız bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Aslı, Ferhat’ın yaralarını aşkları ile tedavi etmeyi başarabilecek midir?

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Ferhat’ı sonsuza dek kaybettiğini düşünen Yeter’in kendi hayatı ile ilgili çok önemli bir gerçek ortaya çıkacaktır. Yeter’in herkesten sakladığı bu büyük sır nedir?

İdil’in ortadan kaybolmasının polisler tarafından araştırılması Jülide’yi tedirgin eder. Cüneyt ile birlikte yeni bir başlangıç yapmanın planlarını kurarlar. Ancak bu yeni başlangıçtan önce Jülide’nin Aslı ile göreceği bir hesabı vardır. Jülide’nin intikam için gidebileceği son nokta neresidir?

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