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Siyah Beyaz Aşk dizisine sürpriz oyuncu

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ | 08.01.2018 01:14 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kanal D’nin iddialı yapımlarından Siyah Beyaz Aşk dizisine sürpriz bir oyuncu dahil olacak.

Siyah Beyaz Aşk dizisine sürpriz oyuncu

Başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı ekranların sevilen dizisi “Siyah Beyaz Aşk”ın kadrosuna Selin Şekerci dahil oluyor.

Selin Şekerci

Dizi hayatına Sağır Oda dizisiyle atılan Şekerci, daha önceleri Kavak Yelleri, Leyla İle Mecnun, İzmir Çetesi, Melekler Korusun, Benim İçin Üzülme, Kaçak Gelinler, Acı Aşk dizileriyle Canım Abi, Ay Büyürken Uyuyamam isimli sinema filmlerinde yeraldı.

Siyah Beyaz Aşk'a 13.bölümden itibaren katılacak olan Şekerci, en son Fox TV'de yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde rol almıştı.

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Selin Şekerci

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