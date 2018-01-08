Siyah Beyaz Aşk dizisine sürpriz oyuncu

Başrollerini Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı ekranların sevilen dizisi “Siyah Beyaz Aşk”ın kadrosuna Selin Şekerci dahil oluyor.

Dizi hayatına Sağır Oda dizisiyle atılan Şekerci, daha önceleri Kavak Yelleri, Leyla İle Mecnun, İzmir Çetesi, Melekler Korusun, Benim İçin Üzülme, Kaçak Gelinler, Acı Aşk dizileriyle Canım Abi, Ay Büyürken Uyuyamam isimli sinema filmlerinde yeraldı.

Siyah Beyaz Aşk'a 13.bölümden itibaren katılacak olan Şekerci, en son Fox TV'de yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde rol almıştı.

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