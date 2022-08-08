EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Edebiyat eş anlamlısı eş anlamlısı nedir? Edebiyatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Edebiyat eş anlamlısı eş anlamlısı nedir? Edebiyatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.08.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok kelime birden fazla anlama gelir. Türkçe, farklı dillerden gelen kelimelere de ev sahipliği yapan bir dildir. Anlamları ve yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelimeler bu sebeple çeşitlilik gösterir. Edebiyat da bu özelliklere sahip bir kelimedir. Eş anlamlı sözcüklerinden biri literatürdür. Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Edebiyat eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Edebiyat eş anlamlısı eş anlamlısı nedir? Edebiyatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Edebiyat, Arapça kökenli bir kelimedir. İsim türündedir. Asıl anlamı dışında yan ve mecaz anlamlar da barındırır. İlk tanımının eş anlamlısı yazındır. Duygular, düşünceler, hayaller yazı aracılığı ile ve estetik, edebi bir dil kullanılarak aktarılır. Bu ifade etme sanatına da edebiyat denir.
Roman, efsane, hikâye, drama, deneme ve şiir edebiyatın konuları içine girer. Birebir gerçeklik aktarılabilir ya da tamamı kurgu olabilir. Her ülkenin edebiyatı farklıdır. Edebiyat eş anlamlısı kelimeler kullanıldığı amaca göre değişkenlik gösterir.

Edebiyat kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, edebiyatın farklı anlamları için farklı tanımlar yapar. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnekler şöyledir:

  • Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığı ile sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın.
    Örnek cümle:
    "Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim. (Falih Rıfkı Atay)"

  • Bir bilim konunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür.
    Örnek: Hekimlik edebiyatı.

  • İçten olmayan, gereksiz, yapmacık ve boş olan sözler. "Edebiyat yapmak" deyimi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir.

Edebiyat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Literatür, yazın, boş söz kelimeleri edebiyat yerine kullanılabilir. Bazı kaynaklara göre şu kelimeler de edebiyatın eş anlamlısı olan kelimelerdir: Düşünce, olay, altayistik, gökçe.

Edebiyatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Aynı zamanda o kelimenin yerine geçecek eş anlamlısını belirlemek için de yer aldığı cümlenin bütününe bakmak gerekir.

Edebiyat kelimesi ile ve edebiyatın eş anlamlısı olan kelimelerle farklı anlamlarına göre kurulan örnek cümleler şunlardır:

  • Sağlam ve değişmez değerleri olan ve birtakım ortak özellikleri paylaşan eserler anlamında bir edebiyat tanımı olamaz! (T. Eagleton)
  • Sen onu dinleme bence! Boş yere konuşuyor işte!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Yeni KPSS sınavı ne zaman? 2022 yeni KPSS lisans sınavı takvimiYeni KPSS sınavı ne zaman? 2022 yeni KPSS lisans sınavı takvimi
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?
Anahtar Kelimeler:
edebiyat eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022-2023?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

AÖL'de ek sınav olacak mı?

AÖL'de ek sınav olacak mı?

KPSS sınavı ne zaman yapılacak 2022?

KPSS sınavı ne zaman yapılacak 2022?

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.