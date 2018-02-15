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Siyah İnci 20. Bölüm (Final Bölümü): Vural mı Hazal mı? Kim vuruldu? (15 Şubat Star TV)

SİYAH İNCİ HABERLERİ  | 15.02.2018 10:09 | Son Güncelleme

Siyah İnci 20. bölümü ile bu akşam final yapıyor. Star TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın başrolünde oynadığı Siyah İnci final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Hazal ile Kenan, sonunda mutlu sona ulaşmak üzeredirler. Fakat Vural, mutluluklarını bozmak için Hazal'ı rehin almaktan başka çare bulamaz. Siyah İnci nasıl sona erecek? Hazal ile Kenan kavuşabilecek mi? İşte Siyah İnci 20. final bölümü fragmanları, özeti...

Siyah İnci 20. Bölüm (Final Bölümü): Vural mı Hazal mı? Kim vuruldu? (15 Şubat Star TV)

Siyah İnci 20. yeni bölümü ile ekranlara veda ediyor. Başrollerinde Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın oynadığı Siyah İnci dizisi Star TV'de perşembe akşamları ekrana geliyordu. Dizi, birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal ve Kenan’ın aşkı, Vural’ın kasabaya gelişi ve Hazal‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişir ve iki sevgilinin hayatları alt üst olmasını konu alıyor.

Siyah İnci final bölümünde Hazal ile Kenan sonunda birbirlerine kavuşuyorlar fakat Vural tehlikesi tam olarak bitmiş değil. Hazal'ı rehin olarak tutan Vural, etrafı sarılı olmasına rağmen tehditlerine devam ediyor. Tam bu sırada Aziz ile Kenan, ufak bir hamlede bulunuyorlar. Bir silah sesi geliyor. Peki kim vuruldu? Vural, Hazal'ı vurdu mu? Siyah İnci 20. final bölümünü bu akşam Star TV canlı yayını ile aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Siyah İnci 20. final bölümü izle (15 Şubat Star TV 20.00)

SİYAH İNCİ 20. (FİNAL) BÖLÜMÜ

Kenan, Hazal'ın onu kaçırıyor olmasına anlam veremez. Hazal ise Kenan'dan duymak istediklerini duyana kadar onu bırakmaz. Hazal'ın soruları ve anlattıkları karşısında Kenan ne diyeceğini nasıl davranacağını bilemez.



Ebru'nun planları tam da istediği gibi devam etmektedir. Bu yüzden Sinan'ı istediği gibi oynatabildiğine artık inanan Ebru, Sinan'ın üzerine gittiği gerçeklerden nasıl sıyrılacağını bilemez.Cenevre'ye gitmeden önce Kenan'la son kez yemeğe çıkan Irmak, geceyi teknede geçirmek ister. Kenan Irmak'ın bu isteği karşısında ne yapacağını bilemez.Vural, Hazal'dan ayrılmış olsada ondan vazgeçmediğini her fırsatta belli etmektedir. Vural, Hazal'dan vazgeçmediğini ve asla vazgeçmeyeceğini herkesi korkutacak bir pşlanla gösterir.

Hazal, Kenan'a olan aşkını artık belli etmekten kaçmaz. Bir sabah hazırladığı kurabiyelerle Kenan'a sürpriz yapmak için tekneye giden Hazal, beklemediği bir manzarayla karşılaşır.



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