Sizce bir dinozor iskeleti ne kadara satılabilir?

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's’deki müzayede evi, bugüne kadar bir fosil için en fazla ödeme yapılan açık arttırmaya tanıklık etti. Dinozor iskeleti için yapılan açık artırma 15 dakikadan fazla sürdü ve nihayetinde 44.6 milyon dolara satıldı.

AÇIK ARTTIRMA BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE SON BULDU

Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, adı saklı tutulan alıcının “Apex, ABD'de doğdu ve ABD'de kalacak” dediğini belirtti. Bugüne kadar “iyi şekilde korunmuş” ve “bulunan en eksiksiz” dinozor iskeletinin yaklaşık 3.4 metre boyunda olduğu ifade edildi.

Müzayede evi açıklamasında, iskeletin açık arttırma öncesinde 3 milyar dolara alıcı bulmasının beklendiğini ancak açık arttırmanın beklentilerin çok üzerinde son bulduğunu bildirdi.

150 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Dinozor iskeletinin yaklaşık 150 milyon yıl önce geç Jura Dönemi'ne ait olduğu 2022 yılında adı gizli tutulan bir paleontolog tarafından ABD'nin batısındaki Colorado eyaletinde yapılan kazı sonucu bulunduğu bilgisi verildi.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır