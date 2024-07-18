MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Sizce bir dinozor iskeleti ne kadara satılabilir?

Sizce bir dinozor iskeleti ne kadara satılabilir?

18.07.2024 17:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de gerçekleştirilen bir müzayede de ‘dinozor iskeleti’ açık attırmaya çıktı. Dinozor iskeletinin ‘iyi derecede korunması’ sebebiyle dudak uçuklatan fiyata satıldı. Alıcı, fosil için açık arttırmada 44.6 milyon dolar ödeyerek, rekor fiyata satın aldı.

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's’deki müzayede evi, bugüne kadar bir fosil için en fazla ödeme yapılan açık arttırmaya tanıklık etti. Dinozor iskeleti için yapılan açık artırma 15 dakikadan fazla sürdü ve nihayetinde 44.6 milyon dolara satıldı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

dinozor2

AÇIK ARTTIRMA BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE SON BULDU

Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, adı saklı tutulan alıcının “Apex, ABD'de doğdu ve ABD'de kalacak” dediğini belirtti. Bugüne kadar “iyi şekilde korunmuş” ve “bulunan en eksiksiz” dinozor iskeletinin yaklaşık 3.4 metre boyunda olduğu ifade edildi.

Müzayede evi açıklamasında, iskeletin açık arttırma öncesinde 3 milyar dolara alıcı bulmasının beklendiğini ancak açık arttırmanın beklentilerin çok üzerinde son bulduğunu bildirdi.

dinozor1

150 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Dinozor iskeletinin yaklaşık 150 milyon yıl önce geç Jura Dönemi'ne ait olduğu 2022 yılında adı gizli tutulan bir paleontolog tarafından ABD'nin batısındaki Colorado eyaletinde yapılan kazı sonucu bulunduğu bilgisi verildi.
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Dubai Prensesi, eşini sosyal medyadan boşadı! 3 kere tekrar ettiDubai Prensesi, eşini sosyal medyadan boşadı! 3 kere tekrar etti
Anahtar Kelimeler:
dinozor açık artırma
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi, TFF seçimi öncesi tartışma yaşadı!

Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi, TFF seçimi öncesi tartışma yaşadı!

TFF seçimi öncesi UEFA ve FIFA'dan tarihi karar!

TFF seçimi öncesi UEFA ve FIFA'dan tarihi karar!

Martı TAG ve taksiciler bu kez UKOME'de karşı karşıya: "Üstümüze yürümeye çalıştılar" dedi!

Martı TAG ve taksiciler bu kez UKOME'de karşı karşıya: "Üstümüze yürümeye çalıştılar" dedi!

'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var...

'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var...

Fatih Altaylı'dan Mustafa Sarıgül çıkışı: Hırsızlık mı yapmış yolsuzluk mu yapmış?

Fatih Altaylı'dan Mustafa Sarıgül çıkışı: Hırsızlık mı yapmış yolsuzluk mu yapmış?

''Demek ki işler iyi gitmiyor! Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok"

''Demek ki işler iyi gitmiyor! Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.