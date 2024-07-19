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Fiyatı 2065 TL'ye düştü! Adidas Terrex serisinin çok satan ayakkabısı Prime Day'e özel indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.07.2024 10:31
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Outdoor tutkunlarının vazgeçilmezi Adidas Terrex serisinin en popüler ayakkabısı şimdi Prime Day'e özel indirimde. Dayanıklılığı ve konforuyla adından sıkça söz ettiren bu ayakkabıya sahip olmak için daha fazla beklemene gerek yok. Hem dağlarda hızla ilerlerken hem de şehirde şıklığından ödün vermek istemeyenler için ideal olan bu ayakkabı 835 TL indirimiyle sizleri bekliyor. İşte detaylar!

Fiyatı 2065 TL'ye düştü! Adidas Terrex serisinin çok satan ayakkabısı Prime Day'e özel indirimde

Doğayla içiçe olmayı sevenler, ayakkabı seçimlerinde outdoor modelleri tercih ediyor. Dayanıklılığı, su geçirmez özelliği ve konforlu yapısıyla öne çıkan outdoor ayakkabılar, yaz kış hem doğada macera dolu gezilerde hem de şehirde rahat hissetmek isteyenler için son derece ideal. Üstelik outdoor ayakkabılar uzun ömürlü olmalarıyla da uzun vadede bütçe dostu bir seçim oluyor. Siz de outdoor ayakkabı arayışındaysanız, sezonunda yüksek fiyatlar ödeyerek almaktansa hazır Prime Day indirimleri de varken bu fırsatı kaçırmayın! Çok satanlarda zirvede yer alan, kullanıcılarından tam not alan Adidas Terrex Eastrail 2 Ayakkabı'ya bayılacaksınız, bizden söylemesi!

Çok satanlarda zirvede: Adidas Terrex Eastrail 2 Shoes

Adsız tasarım - 2024-07-19T101757.327

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Adidas kalitesi belli. Sağlam, dayanıklı bir ayakkabı. Severek kullanıyorum."

  • "Ayakkabı üzeri su geçirmiyor. Outdoor bir ürün. Ayağı sıcak tutuyor. Çok rahat bir ayakkabı."

  • "Güzel ve kaliteli bir ayakkabı. Tam ayakkabı numaranızı alabilirsiniz."
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Bu içerik 19 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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