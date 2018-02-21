MAGAZİN

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

'AVA İşyerim' isimli bir şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden kadınlar, Esra Erol'un programına katıldı.

Gökhan Özoral ve Suna Uçanlar tarafından kurulan ‘AVA İşyerim’ isimli bir şirketin, tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları Türkiye gündemine oturdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına bugün Ava Şirketi mağdurları konuk oldu.
Gözyaşları içinde yaşadıkları mağduriyeti Esra Erol’a anlatan kadınlar, "Bizi büyük vaatlerle kandırdılar. İnsanlar kumbaralarını patlatarak üye oldu. Kadınlar ayakta durmalı, güçlü olmalı diyerek aile düzenimizi bozdular. Her gün tehdit ediliyoruz, İnandık, yıkıldık ve çok korkuyoruz" dediler.

Ayrıca, şirketin ortaklarından Suna Uçanlara ait olduğu belirtilen video izleyenleri bir hayli rahatsız etti. Uçanların videoda "Her kadın bıçaklansın. Bir zahmet lütfen erkeklere uyarım. Kadınlar bıçaklanınca kendilerine geliyorlar" dediği duyuluyor.
Binlerce kadının ihbarı üzerine harekete geçen Esra Erol, "Kişisel bilgilerinizi kimseye vermeyin, sosyal medya da ek iş fırsatı şeklinde yapılan yorumlara itibar etmeyin" diyerek mağdur kadınlara destek olacağını ifade etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AVA İşyerim Esra Erol ava işyerim mağdurları

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
90'ların en çok tanınan ismiydi! Komedi Dans Üçlüsü'nün yıldızı Murat Akkaya bakın şimdi ne yapıyor

90'ların en çok tanınan ismiydi! Komedi Dans Üçlüsü'nün yıldızı Murat Akkaya bakın şimdi ne yapıyor

Şeyma, Acun'un montajlı fotoğrafını kahkahalar içinde paylaştı

Şeyma, Acun'un montajlı fotoğrafını kahkahalar içinde paylaştı

Yağmur Sarıoğlu'nun son hali! Herkes şaşırdı

Yağmur Sarıoğlu'nun son hali! Herkes şaşırdı

Asansörde mahsur kaldılar!

Asansörde mahsur kaldılar!

Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı! Suzan Avcı'nın sağlık durumu nasıl?

Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı! Suzan Avcı'nın sağlık durumu nasıl?

Nusret Gökçe, Mehmet Öz'e konuk oldu

Nusret Gökçe, Mehmet Öz'e konuk oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.