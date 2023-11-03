Skandal anlar! Erkek uçuş görevlisi kadın yolcuların eteklerinin altından fotoğraf çekti... Görüntüler tepkilere neden oldu

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım dikkatleri çekti. Kadın yolcu yanından geçtiği sırada ismi açıklanmayan erkek uçuş görevlisi telefonunu kadının eteğinin altına doğru çekti. Uçuş görevlisi kabindeki bir çekmeceyi karıştırıyor gibi görünürken bir yandan da kadın yolcunun etek altı görüntülerini çekmeye devam etti. O anlar bir başka yolcu tarafından saniye saniye kaydedilerek ifşa edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yolcular videodaki kadının uçakta benzer durumu yaşayan ilk kişi olmadığını belirterek isyan etti. Havayolu şirketi olaya ilişkin araştırma yaptıklarını ve uçuş görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.







