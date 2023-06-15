Öğrenciler sınıfın boş olduğunu zannetti! Cinsel ilişki anları saniye saniye güvenlik kamerası kaydetti

Çin’de ismi açıklanmayan iki öğrenci okulun içinde buldukları bir sınıfa girerek samimi anlar yaşadı. Ancak ikili sınıfın içinde bulunan güvenlik kamerasını hesaba katmadan cinsel ilişkiye girince fena yakalandı. Erkek öğrenci kamerayı fark ederek kıza sıranın altına girmesini söylerken kendisi ise koşarak kameranın açısını değiştirdi. Fakat çoktan okul yönetimi tarafından güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılmıştı.

HENÜZ CEZALARI KESİNLEŞMEDİ

Okul yönetimi tarafından tutulan raporda olayın Çin’in Shandong eyaletine bağlı Yantai şehrindeki bir yüksekokulda saat 15.49’da meydana geldiği belirtildi. Öğrencilerin cezalarına ilişkin olarak herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.