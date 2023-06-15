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  4. Öğrenciler sınıfın boş olduğunu zannetti! Cinsel ilişki anları saniye saniye güvenlik kamerası kaydetti

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu zannetti! Cinsel ilişki anları saniye saniye güvenlik kamerası kaydetti

15.06.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de ismi açıklanmayan iki öğrencinin boş bir sınıfta yakınlaştıkları anlar saniye sanye ifşa edildi. Çift diğer öğrencilerin kendisini izlediğinden habersiz bir şekilde boş sınıfta cinsel ilişkiye girdiler. Ancak o anlar öğrencilerin kendilerini kör noktada zannettikleri anlarda saniye saniye sınıf içinde bulunan güvenlik kamerasından kaydedildi.

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu zannetti! Cinsel ilişki anları saniye saniye güvenlik kamerası kaydetti

Çin’de ismi açıklanmayan iki öğrenci okulun içinde buldukları bir sınıfa girerek samimi anlar yaşadı. Ancak ikili sınıfın içinde bulunan güvenlik kamerasını hesaba katmadan cinsel ilişkiye girince fena yakalandı. Erkek öğrenci kamerayı fark ederek kıza sıranın altına girmesini söylerken kendisi ise koşarak kameranın açısını değiştirdi. Fakat çoktan okul yönetimi tarafından güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılmıştı.

HENÜZ CEZALARI KESİNLEŞMEDİ

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Okul yönetimi tarafından tutulan raporda olayın Çin’in Shandong eyaletine bağlı Yantai şehrindeki bir yüksekokulda saat 15.49’da meydana geldiği belirtildi. Öğrencilerin cezalarına ilişkin olarak herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Çin öğrenci sınıf

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