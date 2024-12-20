Skandal ceza! Üvey annesinin çıplak bir şekilde sokağa attığı 5 yaşındaki çocuk kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER 25 yaşındaki Cheyenne Star Fite isimli bir kadın üvey oğlu olan 5 yaşındaki Riley Scot Hogeback'i ceza olarak kıyafetsiz bir şekilde evin dışında bıraktı. Hogeback'i mülklerinin arka bahçesinde bulunan tavukları öldürmekle suçlayan üvey anne cezasını da bir gün boyunca kıyafetsiz bir şekilde dışarıda kalmak olarak belirledi. Küçük çocuk kanalizasyonda ölü olarak bulundu.

ÜVEY ANNE İDDİALARI REDDETTİ

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken üvey anne Fite hakkındaki suçlamaları reddetti. Fite, polislere Riley ve üç ve beş yaşlarındaki iki kardeşine baktığını söyledi. Evdeki elektrikler kesildiği için çocukların bahçede oynamasına izin verdiğini ve sadece 5 dakika sırtını döndüğünde ise 5 yaşındaki Riley'in düştüğünü iddia etti. Mahkemede Fite, bir çocuğun ölümüne neden olmakla birlikte ağırlaştırılmış adam öldürme suçuyla suçlandı. Henüz üvey annenin cezasının kesinleşmediği belirtildi.