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  4. Skandal ceza! Üvey annesinin çıplak bir şekilde sokağa attığı 5 yaşındaki çocuk kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti

Skandal ceza! Üvey annesinin çıplak bir şekilde sokağa attığı 5 yaşındaki çocuk kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 11:28
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 5 yaşındaki Riley Scot Hogeback isimli çocuk üvey annesi 25 yaşındaki Cheyenne Star Fite'ın kendisine çıplak bir şekilde sokakta kalma cezası nedeniyle kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuğun 2.1 metrelik kanalizasyon çukuruna düşerek boğulduğu ifade edildi.

Skandal ceza! Üvey annesinin çıplak bir şekilde sokağa attığı 5 yaşındaki çocuk kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER 25 yaşındaki Cheyenne Star Fite isimli bir kadın üvey oğlu olan 5 yaşındaki Riley Scot Hogeback'i ceza olarak kıyafetsiz bir şekilde evin dışında bıraktı. Hogeback'i mülklerinin arka bahçesinde bulunan tavukları öldürmekle suçlayan üvey anne cezasını da bir gün boyunca kıyafetsiz bir şekilde dışarıda kalmak olarak belirledi. Küçük çocuk kanalizasyonda ölü olarak bulundu.

ÜVEY ANNE İDDİALARI REDDETTİ

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Olaya ilişkin soruşturma devam ederken üvey anne Fite hakkındaki suçlamaları reddetti. Fite, polislere Riley ve üç ve beş yaşlarındaki iki kardeşine baktığını söyledi. Evdeki elektrikler kesildiği için çocukların bahçede oynamasına izin verdiğini ve sadece 5 dakika sırtını döndüğünde ise 5 yaşındaki Riley'in düştüğünü iddia etti. Mahkemede Fite, bir çocuğun ölümüne neden olmakla birlikte ağırlaştırılmış adam öldürme suçuyla suçlandı. Henüz üvey annenin cezasının kesinleşmediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Üvey anne
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