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  4. Skandal görüntüler! 2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi... Ceza almaktan kurtulmadı

Skandal görüntüler! 2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi... Ceza almaktan kurtulmadı

14.06.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde yaşayan36 yaşındaki Blossum Kirby isimli bir kadın 2 aylık ikiz bebeklerini bisikletine bağladığı bir süt kasasında gezdirirken yakalandı. Bebeklerini sıkıştırarak birbirlerinin üzerine doğru koyan anne polis tarafından tutuklandı ve çıkartıldığı mahkemede 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Skandal görüntüler! 2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi... Ceza almaktan kurtulmadı

Fox 59’un haberine göre 36 yaşındaki Blossum Kirby isimli bir kadın İndianapolis caddesinde bisikletiyle yolculuk yaptığı sırada görgü tanıklarının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Annenin ikiz bebeklerini sadece bebek bezleri varken kavurucu sıcağın altında bir süt kasasının içinde taşıdığı görüldü. Kasasının bisiklete bir iple bağlandığı fark edilirken polis olaya müdahale etti.

HERKES OYUNCAK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

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Görgü tanıklarının büyük bir bölümü kasanın içinde bebeklerin hareket edene kadar oyuncak olduğunu düşündüklerini söyledi. Kirby’i neredeyse bisikletten düşerek kaza yapacağının polise bildirilmesinden sonra anne gözaltına alındı.

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Bebek arabası olmadığı için çocuklarını her zaman süt kasasında taşıdığını ifade eden anne ulaşımla ilgili bir sorun yaşamadığını söyleyerek kendisini savundu. Her ikisi de yakındaki bir hastaneye kaldırılan bebekler, güneş yanıkları ve hafif sıyrıklar nedeniyle tedavi altına alındı. Bebeklerin daha sonrasında devlet korumasına alınacağı belirtildi.

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