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  4. Bebeğini kreşten aldığında gördüklerine inanamadı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldığında gördüklerine inanamadı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

14.06.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini açıklanmak istemeyen bir anne 10 haftalık bebeğini kreşten almaya gittiğinde gördüklerine inanamadı. Çocuğunun yüzünün çiziklerle ve yaralarla dolu olduğunu gören anneye kreşten, bebeğin bezinin değiştirildiği sırada bir süre gözetimsiz kaldığı ve küçük bir kaza yaşandığı söylendi. Anne açıklamaya inanamazken çocuğunun şiddet gördüğünü iddia etti.

Bebeğini kreşten aldığında gördüklerine inanamadı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Avustralya’nın Melbourne şehrindeki bir kreşte yaşanan olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir anne 10 haftalık bebeğini kreşten aldığı sırada çocuğunun yüzünün kanlar içinde ve çiziklerle dolu olduğunu görünce dehşete kapıldı. Kreş yetkilileri genç kadına yaptıkları açıklamada bebeğin bebek değişimi sırasında kısa bir süreliğine yalnız kaldığını ve bu sırada talihsiz bir kazanın yaşandığını söyledi.

“TESADÜF OLAMAZ”

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Oğlu Noah’ı kreşten almak için gittiğinde karşılaştığı manzaraya inanamayan anne, “Kalbimde çok büyük bir acı hissettim. Oğlumuzun başına gelen korkunç bir şeydi. Bunun tesadüfen olduğunu açıkladılar ama biz bu açıklamayı kabul edemeyiz. Yüzünde 20’den fazla çizik var. Bu nasıl tesadüf olabilir? Babası ve ben de görünce gözyaşlarımıza hakim olamadık. Bunun kesinlikle bir kaza olduğuna inanmıyoruz” dedi.

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Avustralya kreş

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