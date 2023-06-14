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  4. Çin’de endişelendiren fırtına! Restoranın çatısını müşteriler ve çalışanlar el birliğiyle tutmaya çalıştı... Bir anda havalandılar

Çin’de endişelendiren fırtına! Restoranın çatısını müşteriler ve çalışanlar el birliğiyle tutmaya çalıştı... Bir anda havalandılar

14.06.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biparjoy siklon fırtınası alarmı Pakistan ve Hindistan'da binlerce kişinin tahliye edilmesine sebep oldu. Çin’in çeşitli bölgelerinde fırtınanın etkileri görülmeye başlandı. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde Çin’deki şiddetli rüzgarın etkisiyle bir restoranın çatısı uçarken çatıyı tutmak isteyen müşteri ve çalışanların havalandığı anlar viral oldu.

Çin’de şiddetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam ederken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yarattı. Twitter’dan paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarla birlikte restoranın çatısı uçmaya başlayınca müşteri ve çalışanlar el birliğiyle onu tutmaya çalıştı. Ancak şiddetli rüzgara direnemeyen müşteri ve çalışanların bazıları çatıyla birlikte uçtu.

RESTORAN SAHİBİ YARALANDI

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Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletindeki bir restoranın çatısının şiddetli rüzgardan uçmasını engellemek isteyen çalışan ve müşterilerin çabası sonuçsuz kaldı. Çatıyı tutanlar şiddetli rüzgarın etkisiyle yerden havalanarak uçmaya başladı.

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Restoran sahibi rüzgarın etkisiyle savrulurken göğüs kafesinden yaralandı. Personelin bir ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin Twitter Fırtına

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