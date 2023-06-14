Çin’de endişelendiren fırtına! Restoranın çatısını müşteriler ve çalışanlar el birliğiyle tutmaya çalıştı... Bir anda havalandılar

Çin’de şiddetli rüzgar etkisini sürdürmeye devam ederken sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem yarattı. Twitter’dan paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarla birlikte restoranın çatısı uçmaya başlayınca müşteri ve çalışanlar el birliğiyle onu tutmaya çalıştı. Ancak şiddetli rüzgara direnemeyen müşteri ve çalışanların bazıları çatıyla birlikte uçtu.

RESTORAN SAHİBİ YARALANDI

Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletindeki bir restoranın çatısının şiddetli rüzgardan uçmasını engellemek isteyen çalışan ve müşterilerin çabası sonuçsuz kaldı. Çatıyı tutanlar şiddetli rüzgarın etkisiyle yerden havalanarak uçmaya başladı.

Restoran sahibi rüzgarın etkisiyle savrulurken göğüs kafesinden yaralandı. Personelin bir ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



