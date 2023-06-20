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  4. İğrenç olay! Keçiye tecavüz ettiği görüntüleri saniye saniye kaydedip paylaştı... Tepkilerin odağına yerleşti

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ettiği görüntüleri saniye saniye kaydedip paylaştı... Tepkilerin odağına yerleşti

20.06.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü infial yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adam iddiaya göre iki apartman arasındaki bir boşlukta bir başka kişi tarafından keçiye tecavüz ettiği sırada saniye saniye çekilerek ifşa edildi. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken ekipler adamın kimliğini tespit edilmesi için harekete geçti.

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ettiği görüntüleri saniye saniye kaydedip paylaştı... Tepkilerin odağına yerleşti

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisini çekti. İnfial yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın iddiaya göre bir keçiye tecavüz ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin keçinin sürekli olarak ses çıkartması üzerine penceresine çıkan bir apartman sakini tarafından kaydedildi.

OLAY YERİNDEN HIZLA KAÇTI

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Görüntülerinin kaydedildiğini fark eden ismi açıklanmayan adam büyük bir hızla olay yerinden kaçtı. Görüntülerin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra güvenlik güçleri adamın kimliğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tecavüz

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