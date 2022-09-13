Skandallarıyla gündemdeydi! İşte MasterChef Murat'ın yeni işi

MasterChef yarışmasında gösterdiği agresif tavırlar ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla gündeme gelen Murat Özdemir skandallarıyla tanınıyor.

Önce papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonraki süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepki görmüştü.

Son olarak ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit etmesiyle adından söz ettiren Özdemir TikTok'ta da oldukça aktif.

Uzun bir süredir gözlerden uzak yaşayan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.



