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Skandallarıyla gündemdeydi! İşte MasterChef Murat'ın yeni işi

13.09.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasında ünlendikten sonra papağanına işkence yapması, Acun Ilıcalı'yı tehdit etmesi ve polislerle kavgasıyla gündeme gelen yarışmacı Murat Özdemir TikTok'ta oldukça aktif. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef ile tanınan Özdemir, şimdilerde lokmacılık yapıyor.

Skandallarıyla gündemdeydi! İşte MasterChef Murat'ın yeni işi

MasterChef yarışmasında gösterdiği agresif tavırlar ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla gündeme gelen Murat Özdemir skandallarıyla tanınıyor.

Önce papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonraki süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepki görmüştü.

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Son olarak ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit etmesiyle adından söz ettiren Özdemir TikTok'ta da oldukça aktif.

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Uzun bir süredir gözlerden uzak yaşayan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.

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