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Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda "sanatçı tuvaleti" bulundu! M.Ö. 2. yüzyıla dayanıyor

03.11.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Smyrna Antik Kenti'nde devam eden kazılarda tiyatroda sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen latrina (tuvalet) bulundu.

Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda "sanatçı tuvaleti" bulundu! M.Ö. 2. yüzyıla dayanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen çalışmalarda hiç beklemedikleri buluntularla karşılaştıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Kazı sırasında latrinaya rastladıklarını ifade eden Ersoy, "Bizim bildiğimiz tiyatroların yakınlarında, gelen izleyicilere hizmet eden latrinalar var ama böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk." ifadelerini kullandı.

“U PLANLI OTURMA DÜZENİNE SAHİP”

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Ersoy, latrinanın 12-13 kişinin birlikte kullanabileceği, "U planlı" oturma düzenine sahip bir tuvalet olduğunu belirterek, "Çok sayıda kişinin bir arada bu tuvaleti kullanması aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyordu. Sadece sahne binasında çalışan ve yine tiyatroda performans gösteren sanatçılar tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü sahne binası izleyiciye kapalı. Kapalı alanda bulunduğu için bunu 'sanatçı tuvaleti' olarak değerlendirmek mümkündür. Bu da Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

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Tiyatronun tarihinin M.Ö 2. yüzyıla dayandığını, latrinanın ise MS 2. yüzyılda tiyatroda yapılan büyük çaplı değişiklikler sırasında inşa edildiğini değerlendirdiklerini bildiren Ersoy, latrina ve tiyatronun MS 5. yüzyıla kadar kullanıldığını bildirdi.

Latrinalar ve lazımlıklar: Antik Roma'da tuvalet alışkanlığıLatrinalar ve lazımlıklar: Antik Roma'da tuvalet alışkanlığı

YAN YANA OTURABİLİYORLAR

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Smyrna Antik Tiyatrosu’nda bulunan latrina, yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde ve 60 ile 70 santimetre aralıklarla kişilerin yan yana oturabilecekleri bir yapıya sahip. Bankın önünde taban seviyesinde sürekli temiz su akan yine U planlı 8-10 santimetre derinliğinde bir su oluğu yer alıyor.

(AA)

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İzmir
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