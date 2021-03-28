Snapchat’te videolar neden silindi? Snapchat nedir?

Google’ın da bir dönem 4 milyar dolar teklif ederek satın almak istediği Snapchat, bu teklifi de reddetmiştir. Bu tekliflerin Snapchat tarafından reddedilmesi, uygulamanın popülerliğini ise gittikçe arttırmıştır. Zamanında yakaladığı ivmeyi şu anda yakalayamıyor olsa da, şu an tüm sosyal medya uygulamalarında yer alan kısa süreli fotoğraf atma özelliğinin temeli, Snapchat uygulamasından sonra ortaya çıkmıştır.

SNAPCHAT VİDEOLARI NEDEN SİLDİ?

Snapchat’in telefon galerisine kaydedilmeden, kendi kullanıcı hesabı içerisinde sakladığı videolar, uygulamayı yıllarca kullanılmamış olsa bile, hesaba giriş yapıldığında görülebiliyordu.

Ancak, bazı kullanıcılar uygulamaya girdiğinde bazı videoların silinmiş olduğunu gördü. Snapchat ise bu durumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SNAPCHAT NEDİR?

Snapchat; fotoğraf ve kısa video çekip, bu içerikleri notlar, efektler veya çıkartmalarla renklendirerek paylaşabilme olanağı tanıyan bir sosyal ağdır.

Uygulamada paylaşılan bu 1-10 saniyelik gönderiler “Snaps” olarak adlandırılıyor ve bu gönderiler takipçiler tarafından görüldükten sonra 24 saat içerisinde ise kayboluyor. Uygulama içerisinden takipçilerle özel mesajlaşma da yapılabiliyor ve bu mesajlar da gönderiler gibi okunduktan hemen sonra kayboluyor.