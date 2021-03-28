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Snapchat’te videolar neden silindi? Snapchat nedir?

28.03.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Snapchat, şu anki “stories” kavramını sosyal medyaya ilk sokan uygulamadır. Snapchat ilk olarak 2011’de kurulmuştur ve kurulduğu zamanda milyonlarca indirmeye sahip olarak zamanın en popüler uygulamalarından biri haline gelmiştir. Daha sonra ise Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg, Snapchat uygulamasını satın 3 milyar dolara satın almak istemiş ancak Snapchat kurucuları bu teklifi reddetmiştir.

Snapchat’te videolar neden silindi? Snapchat nedir?

Google’ın da bir dönem 4 milyar dolar teklif ederek satın almak istediği Snapchat, bu teklifi de reddetmiştir. Bu tekliflerin Snapchat tarafından reddedilmesi, uygulamanın popülerliğini ise gittikçe arttırmıştır. Zamanında yakaladığı ivmeyi şu anda yakalayamıyor olsa da, şu an tüm sosyal medya uygulamalarında yer alan kısa süreli fotoğraf atma özelliğinin temeli, Snapchat uygulamasından sonra ortaya çıkmıştır.

SNAPCHAT VİDEOLARI NEDEN SİLDİ?

Snapchat’in telefon galerisine kaydedilmeden, kendi kullanıcı hesabı içerisinde sakladığı videolar, uygulamayı yıllarca kullanılmamış olsa bile, hesaba giriş yapıldığında görülebiliyordu.
Ancak, bazı kullanıcılar uygulamaya girdiğinde bazı videoların silinmiş olduğunu gördü. Snapchat ise bu durumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SNAPCHAT NEDİR?

Snapchat; fotoğraf ve kısa video çekip, bu içerikleri notlar, efektler veya çıkartmalarla renklendirerek paylaşabilme olanağı tanıyan bir sosyal ağdır.

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Uygulamada paylaşılan bu 1-10 saniyelik gönderiler “Snaps” olarak adlandırılıyor ve bu gönderiler takipçiler tarafından görüldükten sonra 24 saat içerisinde ise kayboluyor. Uygulama içerisinden takipçilerle özel mesajlaşma da yapılabiliyor ve bu mesajlar da gönderiler gibi okunduktan hemen sonra kayboluyor.

Günümüzde Instagram, Twitter gibi uygulamalar karşısında güçsüz kalan ve bir hayli değer kaybı yaşayan Snapchat’in şu anki piyasa değeri, 24 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir.

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Kaybolan fotoğraf özelliği ilk olarak Facebook’a daha sonra Facebook’un diğer popüler ürünlerinden olan “Messenger”, “Instagram” ve “Whatsapp”a getirilmiştir.

Son olarak ise bu özelliği Twitter “fleets” adı altında kullanıcılarına sunmuştur.

Kaybola mesajlar özelliği ise şu an için Whatsapp ve Instagram’da kullanılmaktadır.

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Mark Zuckerberg
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