Trafik kazasında kaybettiği bacağından yemek yaptı! Kendi etini yiyen adam arkadaşlarına ziyafet çekti

Sosyal medyadaki bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan bir adamın kendi etini arkadaşlarıyla beraber yediği anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Trafik kazası geçiridkten sonra diz kısmından ampute edilen bacağını doktordan teslim alan adam, arkadaşlarını eve çağırarak yemek hazırladı.

KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADI

Kesilen bacağını doktorlardan teslim aldıktan sonra evine arkadaşlarını çağıran adamın hikayesi akıllara durgunluk verdi. Reddit’te anlatılan olayda adamın kendi bacak ve ayak etinden arkadaşları için taco hazırladığı görüntüler yer aldı.



