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Trafik kazasında kaybettiği bacağından yemek yaptı! Kendi etini yiyen adam arkadaşlarına ziyafet çekti

21.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kendi etiyle arkadaşlarına yemek yaptığı iddia edilen bir adamın görüntüsü bir anda viral oldu. Geçirdiği trafik kazasından sonra ayağını kaybederek ampute olan adamın doktorlardan sakat ayağını istediği öne sürüldü. Kesilen bacağından arkadaşlarına yemek yapan adamın kendi etini yediği anlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Trafik kazasında kaybettiği bacağından yemek yaptı! Kendi etini yiyen adam arkadaşlarına ziyafet çekti

Sosyal medyadaki bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan bir adamın kendi etini arkadaşlarıyla beraber yediği anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Trafik kazası geçiridkten sonra diz kısmından ampute edilen bacağını doktordan teslim alan adam, arkadaşlarını eve çağırarak yemek hazırladı.

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KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADI

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Kesilen bacağını doktorlardan teslim aldıktan sonra evine arkadaşlarını çağıran adamın hikayesi akıllara durgunluk verdi. Reddit’te anlatılan olayda adamın kendi bacak ve ayak etinden arkadaşları için taco hazırladığı görüntüler yer aldı.

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