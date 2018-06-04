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Sofia Ritche ve 16 yaş büyük sevgilisi Scott Disick ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

Model Sofia Ritche (19) ve kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi Scott Disick'i terk etti. Ayrılığını nedeninin ise ihanet olduğu iddia edildi

Sofia Ritche ve 16 yaş büyük sevgilisi Scott Disick ayrıldı

Efsane şarkıcı Lionel Ritche'nin kızı olan Sofia Ritche, seks bağımlısı Scott Disick'i terk etti. Sofia'nın ailesinin onaylamadığı büyük aşkın bitmesinin nedeni ise ihanet. TMZ'nin haberine göre; Scott'ın kendinisi Miami'de aldattığını öğrenen Sofia, reality şov yıldızını zaman kaybetmeden kaybetti.

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Kim Kardashian'ın ablası olan Kourtney Kardashian'dan 3 çocuğu olan Scott Disick ile Sofia'nın arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu.

Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie ile aşk yaşaması da ayrı bir tartışma konusu olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sofia Ritche Scott Disick

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