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  4. Sofia Vergara eski hallerini paylaştı! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Sofia Vergara eski hallerini paylaştı! İç çamaşırlı pozu olay oldu

03.11.2023 10:08 | Son Güncelleme:
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"Modern Family" dizisiyle tanınan Sofia Vergara, meslektaşı Joe Manganiello ile evliliğini kısa süre önce bitirmişti. Sosyal medyada eski hallerini paylaşan güzel oyuncu tangalı pozlarıyla adından söz ettirdi.

Sofia Vergara eski hallerini paylaştı! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oyuncu Sofia Vergara, meslektaşı Joe Manganiello ile 2014'te tanışmış ve ikili bir yıl sonra nikah masasına oturmuştu. 7 yıldır mutlu birliktelikleri devam eden Vergara ile Manganiello çiftinden geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti.

Boşanma kararı alan ikili, yaptıkları ortak açıklamada, "Boşanmak gibi zor bir karar aldık. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Boşanma sonrası iddialı pozlarını paylaşan güzel oyuncu son olarak geçmiş hallerini paylaştı.

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Eski Modern Family yıldızı, dantelli siyah iç çamaşırı giydiği halleri paylaştı bununla yetinmedi ve tanga giydiği pozlarını takipçileriyle paylaşarak olay oldu.

Çamaşır makinesini ilk kez kullanmaya çalıştı Çamaşır makinesini ilk kez kullanmaya çalıştı

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Sofia Vergara bu paylaşımları ise güneş kremi reklamı için yapmıştı. Ancak krem yerine güzel oyuncunun fiziği konuşuldu.

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Sofía Vergara sosyal medya Oyuncu

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