Sofia Vergara kanserle mücadelesini anlattı

'Modern Family' dizisinin yıldızı Sofia Vergara (49), önceki gün sunuculuğunu üstlendiği 2021 Stand Up to Cancer etkinliğinde, kendisine henüz 28 yaşındayken konulan tiroit kanseri teşhisinden söz etti.

ABD'li oyuncu, kanser hastası olmasının rutin kontrol sırasında ortaya çıktığını söyledi. Vergara, "Rutin muayenede doktorum boynumda bir yumru fark etti. Pek çok test yaptılar ve sonunda bana tiroit kanseri olduğumu söylediler" dedi.



"KANSERLE İLGİLİ HER ŞEYİ ARAŞTIRDIM"

"Gençken kanser sözcüğünü duyduğunuzda aklınız pek çok yere gidiyor..." diyen Vergara, "Panik yapmamaya çalıştım ve eğitim almaya karar verdim. Her kitabı okudum, kanserle ilgili her şeyi araştırdım." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, ayrıca "Erken teşhis ve doktorlarım ile ailemin desteğini almak en önemlisiydi." diye konuştu.

Vergara, daha önce kanserle mücadelesini anlatırken, tiroidinin alınması gerektiğini ve böylece tamamen iyileşebileceğini açıklamıştı. Oyuncu, hipotiroidiyi (tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroit hormonlarının az salgılanması) önlemek için hala ilaç kullanıyor.

