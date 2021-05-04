'Şoför Sebahat', 10 yıldır direksiyon başında

Sebahat Sezer, eşi adli bir olay nedeniyle cezaevine girince 6 Mayıs 2011'de, onun taksisinin direksiyonuna geçerek Burdur'un ilk ve tek kadın taksi şoförü oldu. 1 çocuk ve 3 torun sahibi Sebahat Sezer, tam 10 yıldır Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla takside direksiyon sallıyor. 2016'da Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 'Yılın Şoförü' ödülüne layık gördüğü Sezer, 10 yılda ne trafik cezası yedi ne de kaza yaptı. Önümüzdeki günlerde direksiyonda 10'uncu yılını dolduracak olan Sezer, işini severek yaptığını söyledi.

'500 BİN KİLOMETRE YOL YAPMIŞIMDIR'

İlk başta yolcuların kendisini görünce şaşırdığını belirten Sebahat Sezer, "İşimi severek yapıyorum. Çalışmayı seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum. Allah sağlık verdikçe çalışmaya devam edeceğim. İlk başladığımda yolcular beni görünce şaşırıyorlardı. 'Kadın taksi şoförü gurur verdi, ilk defa kadın taksi şoförü görüyoruz' diyorlardı. Müşterilerim bana alıştı, ben müşterilerime alıştım. Kalıcı dostluklar edindim. 10 yılda yaklaşık 500 bin kilometre yol yapmışımdır. Şu anda kullandığım arabam üçüncü arabam" dedi.