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Soğuk havalarda sağlığın korunması için ağız hijyenine dikkat

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, grip virüsünün ağız yoluyla çok kolay bulaşabildiğini belirterek, "Solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için düzenli olarak diş fırçalamak önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda sağlığın korunması için ağız hijyenine dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu grip mevsiminin başladığı bugünlerde ağız ve diş sağlığının korunmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Münevveroğlu, soğuk havalarda sağlığın korunması için ağız hijyenine dikkati çekerek, "Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri vücudumuzun savunma mekanizmasını etkileyerek grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları hastalıklarına açık hale gelmemize sebep olur. Grip genellikle ekim ayından başlayarak nisan başına kadar olan dönemde sık görülen bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Bu nedenle, soğuk havalarda sağlığın korunması için yapılması gerekenler arasında ağız ve diş sağlığına önem vermekte bulunuyor. Bu dönemlerde solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için düzenli olarak diş fırçalamak önem taşıyor." dedi.

"Hastalık sonrası diş fırçanızı atın"

Hastalık esnasında, immün sistemin zayıf düşmesi nedeni ile ağız florasındaki bakteri sayısının arttığını belirten Dr. Münevveroğlu, "Buna bağlı olarak diş etlerinde kanama ve dişlerde ağrı görülebilir; ağrı nedeni ile diş fırçalamanın eksik yapılması, diş çürükleri ve diş eti enfeksiyonlarının artmasına sebep olur." ifadelerini kullandı.

Dr. Münevveroğlu, grip virüsünün ağız yoluyla çok kolay bulaşabildiğine değinerek sözlerini şöyle tamamladı: "Bireylerde grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde hastalığa sebep olan virüs ve bakteriler birikebilir; bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebildikleri için uygun ortamda hastalığa tekrar sebep olabilir. Bu nedenle, bireylerin grip döneminde kullandıkları diş fırçalarını hastalık bittikten sonra yenisi ile değiştirmeleri ve diş macununun fırçaya temas ettirilmemesi önem taşıyor. Hastalık döneminde, vücuttan su kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketimi gerekir. Eğer ağız susuz kalırsa kurur ve daha asidik bir hale gelir; bu da diş minesinin aşınmasına ve dişlerde çürük gelişimine sebep olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
ağız hijyeni soğuk algınlığı

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