Soğuk havalarda sağlığın korunması için ağız hijyenine dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu grip mevsiminin başladığı bugünlerde ağız ve diş sağlığının korunmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Münevveroğlu, soğuk havalarda sağlığın korunması için ağız hijyenine dikkati çekerek, "Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri vücudumuzun savunma mekanizmasını etkileyerek grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları hastalıklarına açık hale gelmemize sebep olur. Grip genellikle ekim ayından başlayarak nisan başına kadar olan dönemde sık görülen bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Bu nedenle, soğuk havalarda sağlığın korunması için yapılması gerekenler arasında ağız ve diş sağlığına önem vermekte bulunuyor. Bu dönemlerde solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için düzenli olarak diş fırçalamak önem taşıyor." dedi.

"Hastalık sonrası diş fırçanızı atın"

Hastalık esnasında, immün sistemin zayıf düşmesi nedeni ile ağız florasındaki bakteri sayısının arttığını belirten Dr. Münevveroğlu, "Buna bağlı olarak diş etlerinde kanama ve dişlerde ağrı görülebilir; ağrı nedeni ile diş fırçalamanın eksik yapılması, diş çürükleri ve diş eti enfeksiyonlarının artmasına sebep olur." ifadelerini kullandı.