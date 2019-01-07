YEMEK

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez ritüeli: Arabaşı çorbası nasıl yenir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

Sosyal medyada son zamanlarda popüler hale gelen arabaşı çorbası, ilginç yeme stili ile dikkatleri üzerine çekiyor. Anadolu'da özellikle kış mevsiminde ailelerin bir araya gelip tükettiği bir yöresel çorba olan arabaşını yemek son derece farklı. İşte arabaşı çorbasına dair tüm bilinmesi gerekenler.

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez ritüeli: Arabaşı çorbası nasıl yenir?

Nasıl da hüpletiliyor, biz de anlamadık :)

Arabaşı çorbasının Yozgat yöresine ait olduğu söylense de İç Anadolu'nun hemen hemen her kesiminde yapılıyor. Yaygın olarak tüketilen bu çorba, Niğde'de de karşımıza çıkabiliyor Konya'da da... Özellikle kış aylarında tüketilen yemek, büyük aileleri bir araya topluyor. Hatta ailenin yanı sıra sülalenin bir araya gelmesine de yardımcı oluyor :)

arabasıı

Havanın ayaz olduğu vakitlerde akrabalar davet edilir, bu davete ise 'arabaşı çekmek' denir. Yani; "bu akşam amcamların evinde arabaşı çekeceğiz" gibi... Eğlenceli bir yemek ritüelidir. Arabaşı sandığımız gibi bir tavuk çorbası değildir. İçme ritüeli bile bambaşkadır. Un, tereyağında bakır rengini alana kadar kavrulur. Kullanılan et tavuktan ziyade tavşan etidir. Günümüzde kullanılan et tavuğa dönmüştür. Orijinalinde farklı kuş etleri de kullanılmaktadır. Ayrı bir yerde haşlanan et, didiklenir ve kaynayan çorbaya ilave edilir. Bunun yanına pirinç de eklenir.

araba

Çorba hazır, içe ritüelinde sıra; çorbayı içerken ılık ya da normal sıcaklıkta olması değil kaynar olması gerekir. Ağız yakacak, ağız! Arabaşı çorbasına limon suyu ve kaynamış arabaşı biberi eklenir. Hamuru ise; hamur unu suyla karıştırılarak muhallebi kıvamına getirilir. Sonrasında soğutulup çorbanın yanında ekmek niyetine tüketilir.

Çukur tabaklarda tahta kaşık kullanılarak içilir. Metal kaşık kullanımının lezzet farkı yarattığı söylenir. Tahta kaşığın ucuna hamur alınır ve sonrasında çorbaya daldırılır. Ardından derin bir hüpletmeyle mideye indirilir :)


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