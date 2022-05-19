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Şok iddia! Putin sevgilisinden köşe bucak kaçıyor

19.05.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yaptırımlara maruz kalan 39 yaşındaki olimpik jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'dan en az iki çocuğu olduğuna inanılıyordu. Rus bir kaynak, Vladimir Putin'in geçen hafta gelen yeniden hamile olduğu haberlerinin ardından sevgilisinden kaçtığını iddia etti.

Şok iddia! Putin sevgilisinden köşe bucak kaçıyor

Olimpiyat altın madalyalı jimnastikçi 39 yaşındaki Alina Kabaeva'nın Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'den en az iki çocuğu olduğu söyleniyordu. Geçen hafta çıkan haberlere göre, ikilinin başka bir çocuğu daha yolda. Ancak iddialar bu haberin Putin'i pek mutlu etmediği yönünde.

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ZATEN İYİ GİTMİYORDU

İddiaya göre son zamanlarda Putin'in Alina Kabaeva ile olan ilişkisine mükemmel demek zordu. Dolayısıyla Alina'nın hamileliğiyle ilgili son haberlere karşı Putin pek de hazırlıklı değildi ve Kabaeva'nın planlanmamış hamileliği onu memnun etmekten çok şaşırttı.

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İLETİŞİM KURMADI

Başka bir çocuğu olacağını öğrendikten sonra, Alina ile pratikte iletişim kurmadı. Buluşmalardan ve birlikte vakit geçirmekten kaçındı. Bu kaygı hali de iddialara göre devlet işlerine olan ilgi kaybını açıkladı.

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KABAEVA ÜZGÜN

Bilgileri paylaşan kaynak, 12 Mayıs'taki otuz dokuzuncu doğum gününde Kabaeva'nın Putin'den sadece öğleden sonra resmi bir tebrik ve bir hediye aldığını ve bunun Kabaeva'yı çok üzdüğünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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