Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı! Rus haber kanalı 'Baba kim?' diyerek duyurdu

Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı! Rus haber kanalı 'Baba kim?' diyerek duyurdu

09.05.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Özbekistan doğumlu Alina Kabayeva ile sevgili olduğu iddia ediliyor. İddialar bununla da bitmiyor. Alina Kabayeva'nın Putin'den iki çocuğu olduğu da gelen bilgiler arasında. Rus haber kanalının yeni iddiasına göre Alina Kabayeva yeniden hamile! General SVR kanalı aynı zamanda o çok tartışılan soruyu da sordu: 'Çocuğun babası kim?'

Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı! Rus haber kanalı 'Baba kim?' diyerek duyurdu

İngiliz basını Putin'in sevgilisinin hamile olduğu iddiasını manşetlerine taşıdı. Rus General SVR haber kanalına dayandırılan iddialara göre İsviçre'de saklanan Alina Kabayeva hamile kaldı. Bu haberi öğrenen Putin'in çok öfkelendiği de gelen bilgiler arasında. Rus kaynakları Alina Kabayeva'nin Putin'den iki çocuğunun olduğunu iddia ediyor.

PUTİN ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ! 'ÇOCUĞUN BABASI KİM?'

Ukrayna - Rusya savaşı devam ederken şartlar Putin'in istediği gibi gitmedi. Vladimir Putin, bu nedenle Taşkent doğumlu sevgilisi Alina Kabayeva'yı İsviçre'ye gönderdi. İsviçre'de hayatını sürdüren Alina Kabayeva'nın hamile kaldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

ass

İLİŞKİSİNİ ASLA KABUL ETMEDİ!

Putin, Alina Kabayeva ile ilişki yaşadığı ve çocukları olduğu iddiasını hiçbir zaman kabul etmedi. Özbekistan doğumlu Alina Kabayeva'nın Putin'den iki çocuğu olduğu iddia ediliyor. Kabayeva aynı zamanda eski olimpik ritmik jimnastikçi...

Putin'den dikkat çeken mesaj: 1945'te olduğu gibi...Putin'den dikkat çeken mesaj: 1945'te olduğu gibi...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı!7 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı!
Üçlü ilişkilerini savundular! “Sıra belirliyoruz”Üçlü ilişkilerini savundular! “Sıra belirliyoruz”
Fazla kilolarını eleştirdiler! Jakuziden twerk yaptıFazla kilolarını eleştirdiler! Jakuziden twerk yaptı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Üçlü ilişkilerini savundular! “Sıra belirliyoruz”

Üçlü ilişkilerini savundular! “Sıra belirliyoruz”

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı! “Sadece hazırladım”

Öğretmenin ifadesi ortaya çıktı! “Sadece hazırladım”

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

İlginizi Çekebilir

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.