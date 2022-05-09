Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı! Rus haber kanalı 'Baba kim?' diyerek duyurdu

İngiliz basını Putin'in sevgilisinin hamile olduğu iddiasını manşetlerine taşıdı. Rus General SVR haber kanalına dayandırılan iddialara göre İsviçre'de saklanan Alina Kabayeva hamile kaldı. Bu haberi öğrenen Putin'in çok öfkelendiği de gelen bilgiler arasında. Rus kaynakları Alina Kabayeva'nin Putin'den iki çocuğunun olduğunu iddia ediyor.

PUTİN ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ! 'ÇOCUĞUN BABASI KİM?'

Ukrayna - Rusya savaşı devam ederken şartlar Putin'in istediği gibi gitmedi. Vladimir Putin, bu nedenle Taşkent doğumlu sevgilisi Alina Kabayeva'yı İsviçre'ye gönderdi. İsviçre'de hayatını sürdüren Alina Kabayeva'nın hamile kaldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

İLİŞKİSİNİ ASLA KABUL ETMEDİ!

Putin, Alina Kabayeva ile ilişki yaşadığı ve çocukları olduğu iddiasını hiçbir zaman kabul etmedi. Özbekistan doğumlu Alina Kabayeva'nın Putin'den iki çocuğu olduğu iddia ediliyor. Kabayeva aynı zamanda eski olimpik ritmik jimnastikçi...



