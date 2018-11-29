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Şok suçlama! Gerard Depardieu'ya 'tecavüz' ve 'taciz' soruşturması açıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 04:44 | Son Güncelleme

Fransız aktör Gérard Depardieu’nun, cinsel saldırı suçlamasıyla geçirdiği soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı açıklandı. Oyuncunun gözaltına alınmasına gerek duyulmadan serbest bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.

Şok suçlama! Gerard Depardieu'ya 'tecavüz' ve 'taciz' soruşturması açıldı

Fransız aktör Gérard Depardieu’nun adı açıklanmayan 22 yaşındaki bir aktrisin kendisini cinsel tacizle suçlamasından sonra soruşturma geçirdiği belirtildi. Fransız ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Depardieu’ya karşı suçlama Ağustos ayının sonunda yapıldığı, taciz olayının, Paris'in merkezinde, 7 ve 13 Ağustos tarihlerinde bir evde gerçekleştiği iddia edildi.

DEPARDİEU İDDİALARI REDDETTİ

Ünlü oyuncunun avukatı Hervé Temime, "Depardieu kesinlikle herhangi bir saldırıyı, herhangi bir ihlali reddetti" açıklamasını yaptı. Müvekkilinin masumiyetinin kabul edileceğine inandığını söyleyen Temime, “Bu iddialar Depardieu'ya ciddi zararlar veren bir prosedürün uygulanmasına neden oluyor. Azami ılımlılık ve tüm tarafların haklarına saygı duyulmasını istiyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz taciz Gerard Depardieu

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