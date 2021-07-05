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Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'e dehşeti yaşattı

05.07.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzünden feci şekilde yaralanan Mehmet Alper Doğan'ı bir kağıt toplayıcısı kurtardı. Küçük çocuğun yüzündeki izin kalıcı olacağı öğrenildi.

Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'e dehşeti yaşattı

Olay sahil yolu İznik Orman İşletme Şefliği önünde yaşandı.Orman İşletme Şefi Kamil Doğan’ın oğlu olan 8 yaşındaki Mehmet Alper Doğan şefliğe gitmek için yolun karşından geçerken bir anda başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O esnada orada kağıt toplayan bir genç çocuğu kurtardı. Küçük Mehmet yüzünden feci halde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Alper Doğan tedavi altına alındı.

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Doktorlar Küçük Mehmet’in yüzündeki yaranın izinin ömür boyu kalacağını ifade ettiler.

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Köpek tarafından ısırılan Mehmet Alper Doğan’ın tedavisi sürürken, kağıt toplayıcısı ve baba Kamil Doğan yaşadıklarını anlattılar.

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İHA

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Bursa
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