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Sokak köpeğini elleriyle boğmaya çalıştı! Sarıyer'deki görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

28.11.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de çekilen bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Cadde ortasında bir köpeği elleriyle bozmaya çalışan adam, kamera tarafından anbean kaydedildi. Şahsın köpeği öldürmeye çalıştığı belirtilirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çirkin olay sonrası açıklama yapan Sarıyer Belediyesi, şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Sokak köpeğini elleriyle boğmaya çalıştı! Sarıyer'deki görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye, Konya'daki barınakta köpeğe yapılan kürekli vahşetin şokunu üzerinden atlatamazken; İstanbul'dan gelen bir haber 'yok artık' dedirtti. Sarıyer'de bir cadde ortasında sokak köpeğini elleriyle boğmaya çalışan adamı görenler inanamadı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Gece saatlerinde yaşanan korkunç olay cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Köpeği öldürmeye çalışan adamın olduğu yere ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra sonra köpeği bırakarak olay yerinden uzaklaşan şahsın görüntüsü, sosyal medyada gündem yarattı.

SARIYER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bir kullanıcının paylaşımı sonrası yayılan görüntülerin ardından konuyla ilgili Sarıyer Belediyesi'nden açıklama geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklamada "Maden Mahallesi'nde yaşanan çirkin olayda görüntülere yansıyan şahıs emniyet mensuplarımızca gözaltına alınmıştır. Yaşanan olayı kınıyor, süreci takip ediyoruz. Dostlarımız sorumluluğumuz altındadır ve sahipsiz değildir" ifadelerine yer verildi.

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Sarıyer köpek

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