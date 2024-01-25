Sokak ortasında dehşet! Yoldan geçerken tanımadığı adamı tornavidayla bıçakladı

MYNET-DIŞ HABERLER Times Meydanı'nın Yedinci Cadde yakınlarındaki West 43rd Street'te restoran ve barların olduğu kalabalığın önünde ismi açıklanmayan bir adam tütün içiyordu. O sırada yanına yaklaşan bir başka adam ondan tütün istedi. 31 yaşındaki mağdur, tanımadığı adamın isteğini reddedince bir anda saldırıya uğradı.

CEBİNDEN TORNAVİDA ÇIKARTTI

İsmi açıklanmayan saldırgan cebinden çıkarttığı tornavidayı kurbanının üzerine doğru zıplayarak yanağına sapladı. Polis, Brooklyn'de yaşayan kurbanın Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığını ve burada durumunun stabil olduğu söylendi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.