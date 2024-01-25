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    4. Sokak ortasında dehşet! Yoldan geçerken tanımadığı adamı tornavidayla bıçakladı

    Sokak ortasında dehşet! Yoldan geçerken tanımadığı adamı tornavidayla bıçakladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 09:40 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Times Meydanı'nda yaşanan bir olay kısa sürede ülke basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan 31 yaşındaki kurban yoldan geçen hiç tanımadığı bir adamın birdenbire saldırısına uğradı. Saldırgan yanında getirdiği tornavidayla 31 yaşındaki adamı yanağından bıçakladı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Times Meydanı'nın Yedinci Cadde yakınlarındaki West 43rd Street'te restoran ve barların olduğu kalabalığın önünde ismi açıklanmayan bir adam tütün içiyordu. O sırada yanına yaklaşan bir başka adam ondan tütün istedi. 31 yaşındaki mağdur, tanımadığı adamın isteğini reddedince bir anda saldırıya uğradı.

    CEBİNDEN TORNAVİDA ÇIKARTTI

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    İsmi açıklanmayan saldırgan cebinden çıkarttığı tornavidayı kurbanının üzerine doğru zıplayarak yanağına sapladı. Polis, Brooklyn'de yaşayan kurbanın Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığını ve burada durumunun stabil olduğu söylendi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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    New York bıçak tornavida
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