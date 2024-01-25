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    4. Kuryeye ahlaksız teklif! Siparişine yazdığı notla taciz etti... Evine davet edince kurye arkasına bakmadan kaçtı

    Kuryeye ahlaksız teklif! Siparişine yazdığı notla taciz etti... Evine davet edince kurye arkasına bakmadan kaçtı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 08:45 | Son Güncelleme:
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    İnternetten market siparişi veren erkek müşteri, sipariş notuna eklediği cümleyle kuryeyi taciz etti. Notu okuduktan sonra durumdan şüphelenen kurye cep telefonuyla kayıt ederek siparişin teslimatını yapmaya karar verdi. Paketi teslim ettiği sırada müşteri kuryeyi evine davet etti. Teklifi duyan kurye ise arkasına bakmadan kaçtı.

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde internet üzerinden market siparişi veren bir müşteri sipariş paketine "hızlı gelebilirse sa...." notunu ekledi. Notu fark eden kurye ise teslimatı gerçekleştirdiği sırada o anları cep telefonuyla kaydetmeye karar verdi.

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    Siparişi verilen adrese götüren kuryeyi müşteri kapıyı açtıktan sonra, "İstersen bir kaç dakika içeri gelebilirsin" diyerek evine davet etti.

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    Müşterinin davetini duymamazlıktan gelen kurye ise koşarak merdivenlerden aşağıya inerek binayı terk etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    internet Kurye taciz market alışveriş
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