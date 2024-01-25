Kuryeye ahlaksız teklif! Siparişine yazdığı notla taciz etti... Evine davet edince kurye arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde internet üzerinden market siparişi veren bir müşteri sipariş paketine "hızlı gelebilirse sa...." notunu ekledi. Notu fark eden kurye ise teslimatı gerçekleştirdiği sırada o anları cep telefonuyla kaydetmeye karar verdi.
Siparişi verilen adrese götüren kuryeyi müşteri kapıyı açtıktan sonra, "İstersen bir kaç dakika içeri gelebilirsin" diyerek evine davet etti.
Müşterinin davetini duymamazlıktan gelen kurye ise koşarak merdivenlerden aşağıya inerek binayı terk etti.