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  4. Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına defalarca tecavüz etti

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına defalarca tecavüz etti

17.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Chatham bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 44 yaşındaki Aurel Birlan isimli bir adam, takip ettiği bir kadına sokak ortasında saldırdı. Kadının yaralanması ve yaşadığı şokla bayılmasına rağmen durmayan Birlan, kadına defalarca tecavüz etti. Sokak ortasında gerçekleşen olay yoldan geçen bir adamın Birlan’a tepki göstermesiyle sona erdi.

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına defalarca tecavüz etti

İngiltere’nin Chatham bölgesindeki bir olay ülkede infial yarattı. 44 yaşındaki Birlan, sokak ortasında takip ettiği kadına aniden saldırdı. Yere düşen ve kafasını vuran kadın bayıldı. Cinsel saldırısına devam eden Birlan’ı yoldan geçen başka bir adam durdurdu. Kadının hareket etmediğini ve kıyafetlerinin sıyrıldığını gören adam Birlan’ı durdurmak için önce ona yumruk attı. Ardından ise polise haber vererek emniyet güçlerini gelene kadar onun ve kurbanının yanından ayrılmadı.

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SUÇUNU KABUL ETTİ

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Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı. Görüntülerde saldırganın 1 saatten uzun bir süre boyunca kadına cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Aynı zamanda olaya müdahale eden diğer adamın Birlan’ı defalarca durması için uyardı, ikazlarını dikkate almaması üzerine onu yumrukla durdurduğu tespit edildi. Birlan, Maidstone Crown Mahkemesinde suçunu kabul etti ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İngiltere
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