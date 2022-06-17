Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına defalarca tecavüz etti

İngiltere’nin Chatham bölgesindeki bir olay ülkede infial yarattı. 44 yaşındaki Birlan, sokak ortasında takip ettiği kadına aniden saldırdı. Yere düşen ve kafasını vuran kadın bayıldı. Cinsel saldırısına devam eden Birlan’ı yoldan geçen başka bir adam durdurdu. Kadının hareket etmediğini ve kıyafetlerinin sıyrıldığını gören adam Birlan’ı durdurmak için önce ona yumruk attı. Ardından ise polise haber vererek emniyet güçlerini gelene kadar onun ve kurbanının yanından ayrılmadı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri olaya ilişkin olarak soruşturma başlattı. Görüntülerde saldırganın 1 saatten uzun bir süre boyunca kadına cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Aynı zamanda olaya müdahale eden diğer adamın Birlan’ı defalarca durması için uyardı, ikazlarını dikkate almaması üzerine onu yumrukla durdurduğu tespit edildi. Birlan, Maidstone Crown Mahkemesinde suçunu kabul etti ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



