Sokak ortasında vahşet kamerada! Bastonuyla köpeği böyle öldürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi’nde gölgelik alanda oturan köpek, bastonuyla kendisine yanaşan yaşlı adamın saldırısına uğradı. Öldüresiye darp edilen köpek telef oldu.

Bu sırada yoldan geçen biz kız çocuğu, olayın şokuyla yerinden kıpırdayamadı. M.T. kıza da bir şeyler söyledi. Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kızıltepe Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca mahallesinde M.T. isimli şahsın yavru köpeğe eziyet ederek öldürdüğü ile ilgili sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntüler üzerine Kaymakam Fatih Cıdıroğlu’nun talimatlarıyla Kızıltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulmuş olup, savcılık talimatıyla şüpheli şahıs Kızıltepe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İHA

